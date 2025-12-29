नोएडा में कूड़े के ढेर पर बैग में बंद मिली लड़की की लाश, जला दिया गया है चेहरा; क्या आशंका

संक्षेप: नोएडा के सेक्टर-142 कोतवाली क्षेत्र में युवती का हाथ-पैर बांधकर शव को बैग में बंदकर कूड़े में फेंक दिया गया। युवती की हत्या करने के बाद चेहरा जला दिया गया है। मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी है। उसकी उम्र 22 से 25 के आसपास की बताई जा रही है।

नोएडा के सेक्टर-142 कोतवाली क्षेत्र में युवती का हाथ-पैर बांधकर शव को बैग में बंदकर कूड़े में फेंक दिया गया। युवती की हत्या करने के बाद चेहरा जला दिया गया है। मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस की चार टीमें विभिन्न बिंदुओं पर जांच में जुटी है।

जानकारी के मुताबिक, शनिवार की दोपहर सेक्टर-145 स्थित डंपिंग यार्ड में कूड़ा बीनने के लिए पहुंची कुछ महिलाओं और बच्चों को काले रंग का बैग पड़ा मिला। उन्होंने बैग को खोला तो अंदर शव देकर डर गए। मामले की सूचना पुलिस को दी। फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए साक्ष्य जुटाए।

जांच के बाद पुलिस ने युवती की उम्र लगभग 22 से 25 साल के बीच बताई है। हालांकि, अभी युवती की शिनाख्त नहीं हो सकी है। शिनाख्त के लिए आसपास के सभी थानों और जिलों से संपर्क किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि युवती के चेहरे पर चोट के निशान हैं, जबकि शरीर के अन्य अंगों पर कोई निशान नहीं मिला है। चेहरा जलाकर पहचान छिपाने की कोशिश की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

कहीं और हत्या करने की आशंका डंपिंग यार्ड में जहां युवती का शव मिला, वह जगह नोएडा का मुख्य डंपिंग ग्राउंड है। शहर का ज्यादातर कूड़ां यहीं पर डाला जाता है। यह इलाका दिनभर सुनसान रहता है। अधिकतर दिन में कूड़ा ढोने वाली गाड़ियां ही आती हैं। माना जा रहा है कि किसी दूसरी जगह पर युवती की हत्या की गई है, जिसके बाद रात के समय शव डंपिंग ग्राउंड में फेंका गया है।