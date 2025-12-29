Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgirl dead body found in dumping yard in noida face burnt
नोएडा में कूड़े के ढेर पर बैग में बंद मिली लड़की की लाश, जला दिया गया है चेहरा; क्या आशंका

नोएडा में कूड़े के ढेर पर बैग में बंद मिली लड़की की लाश, जला दिया गया है चेहरा; क्या आशंका

संक्षेप:

नोएडा के सेक्टर-142 कोतवाली क्षेत्र में युवती का हाथ-पैर बांधकर शव को बैग में बंदकर कूड़े में फेंक दिया गया। युवती की हत्या करने के बाद चेहरा जला दिया गया है। मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी है। उसकी उम्र 22 से 25 के आसपास की बताई जा रही है।

Dec 29, 2025 09:00 am ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

नोएडा के सेक्टर-142 कोतवाली क्षेत्र में युवती का हाथ-पैर बांधकर शव को बैग में बंदकर कूड़े में फेंक दिया गया। युवती की हत्या करने के बाद चेहरा जला दिया गया है। मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस की चार टीमें विभिन्न बिंदुओं पर जांच में जुटी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, शनिवार की दोपहर सेक्टर-145 स्थित डंपिंग यार्ड में कूड़ा बीनने के लिए पहुंची कुछ महिलाओं और बच्चों को काले रंग का बैग पड़ा मिला। उन्होंने बैग को खोला तो अंदर शव देकर डर गए। मामले की सूचना पुलिस को दी। फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए साक्ष्य जुटाए।

जांच के बाद पुलिस ने युवती की उम्र लगभग 22 से 25 साल के बीच बताई है। हालांकि, अभी युवती की शिनाख्त नहीं हो सकी है। शिनाख्त के लिए आसपास के सभी थानों और जिलों से संपर्क किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि युवती के चेहरे पर चोट के निशान हैं, जबकि शरीर के अन्य अंगों पर कोई निशान नहीं मिला है। चेहरा जलाकर पहचान छिपाने की कोशिश की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

कहीं और हत्या करने की आशंका

डंपिंग यार्ड में जहां युवती का शव मिला, वह जगह नोएडा का मुख्य डंपिंग ग्राउंड है। शहर का ज्यादातर कूड़ां यहीं पर डाला जाता है। यह इलाका दिनभर सुनसान रहता है। अधिकतर दिन में कूड़ा ढोने वाली गाड़ियां ही आती हैं। माना जा रहा है कि किसी दूसरी जगह पर युवती की हत्या की गई है, जिसके बाद रात के समय शव डंपिंग ग्राउंड में फेंका गया है।

ऑनर किलिंग समेत कई बिंदुओं पर जांच

पुलिस मामले में ऑनर किलिंग समेत कई अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। अंदेशा है कि ऑनर किलिंग कर शव को बैग में बंद क फेंक गया हो। युवती ने लोवर व टीशर्ट पहने हुए थे। वहीं, पुलिस ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र में हाल फिलहाल में किसी लड़की के गायब होने की सूचना भी नहीं मिली है। वहीं शव कुछ दिन पुराना भी बताया जा रहा है। एडीसीपी सेंट्रल नोएडा संतोष कुमार ने कहा कि चार टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। हत्यारोपियों तक पहुंचने का प्रयास है, वहीं युवती की शिनाख्त को लेकर भी प्रयास जारी है। जल्द ही पुलिस हत्याकांड का खुलासा करेगी।

ये भी पढ़ें:नोएडा के डंपिंग यार्ड में बैग से महिला का शव मिलने से हड़कंप, हाथ पैर भी बंधे
ये भी पढ़ें:लंबे समय से पेट दर्द से परेशान थी महिला, डेढ़ साल बाद पता चली डॉक्टरों की भूल
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Noida News Noida Latest News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।