दिल्ली में लड़की की बेरहमी से हत्या, चेहरे और गर्दन पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला
दक्षिणी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में मंगलवार रात 25 साल की एक लड़की की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात को लड़की के घर में ही अंजाम दिया गया। वह यहां किराए के मकान में रह रही थी। मामले में मकान मालिक की ओर से पुलिस को सूचित किया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम को सीढ़ियों और फर्श पर काफी मात्रा में खून बिखरा पड़ा मिला है। मृतका की पहचान मस्जिद मोठ, एंड्रयूज गंज निवासी 25 वर्षीय साक्षी के रूप में हुई है।
पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मौके की पड़ताल और स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद किसी परिचित द्वारा हमले और हत्या की बात सामने आ रही है। आशंका जताई जा रही है कि किसी परिचित व्यक्ति से पहले युवती का झगड़ा हुआ और उसके बाद झगड़े के दौरान उसके चेहरे और गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। फिलहाल क्राइम और एफएसएल की टीमों ने मौके का काफी बारीकी से मुआयना किया है और खून के सैंपल के साथ अन्य सभी जरूरी सुराग मौके से जुटाए हैं। पुलिस हत्या की धारा में केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही है। वारदातस्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के अलावा पुलिस स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर पूरे मामले की जांच कर रही है।
पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि मंगलवार रात करीब 9.19 बजे कोटला मुबारकपुर पुलिस को इलाके के नानक चांद बस्ती के निकट स्थित प्रताप गली में वारदात की सूचना मिली। कॉलर ने पुलिस को बताया कि उसके मकान में एक किराएदार युवती रहती है। शायद उसका किसी से झगड़ा हो गया था। झगड़े की काफी आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर कॉलर के माता पिता ने उसे कॉल करके घर बुलाया लेकिन जब वह चेक करने के लिए सीढ़ियों की ओर जाने लगा तो सीढ़ियों पर काफी मात्रा में खून और खून के निशान पड़े मिले हैं। सीढ़ी की हालत देखने के बाद कॉलर ने अभी तक ऊपर जाकर चेक नहीं किया है कि वास्तव में क्या हुआ है।
सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच में सीढ़ियों के अलावा ऊपर के तल पर काफी मात्रा में खून और इसके दाग पड़े मिले। जबकि युवती के फ्लैट में बाहर से कुंडी लगी हुई थी। पुलिस ने कुंडी खोलकर अंदर जाकर देखा तो फर्श पर युवती का शव पड़ा हुआ था और इसके आसपास काफी खून बिखरा पड़ा था। इसके बाद फॉरेंसिक औरक्राइम टीम को मौके की जांच के लिए बुलाया गया। टीमों ने काफी गहनता से मौके की जांच की। पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इत्यादि को खंगालकर पूरे मामले का खुलासा करने में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि कई टीमें मामले की जांच में जुटी हुई हैं।