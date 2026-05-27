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दिल्ली जिमखाना क्लब में 269 करोड़ के घोटाले का दावा, फॉरेंसिक ऑडिट में ‘घोस्ट मेंबर’ का खुलासा

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित क्लबों में गिने जाने वाले दिल्ली जिमखाना क्लब में कथित तौर पर भारी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक ऑडिट दस्तावेजों में क्लब के भीतर कई सालों से चल रही वित्तीय गड़बड़ियों, बिलिंग में अनियमितताओं और मेंबरशिप रिकॉर्ड में गंभीर खामियों की बात सामने आई है।

दिल्ली जिमखाना क्लब में 269 करोड़ के घोटाले का दावा, फॉरेंसिक ऑडिट में ‘घोस्ट मेंबर’ का खुलासा

दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित क्लबों में गिने जाने वाले दिल्ली जिमखाना क्लब में कथित तौर पर भारी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक ऑडिट दस्तावेजों में क्लब के भीतर कई सालों से चल रही वित्तीय गड़बड़ियों, बिलिंग में अनियमितताओं और मेंबरशिप रिकॉर्ड में गंभीर खामियों की बात सामने आई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

269 करोड़ के नुकसान का दावा

स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के सामने पेश रिपोर्टों के अनुसार, क्लब को पांच सालों में कुल 269 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। सीएनएन-न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, ऑडिट में यह भी दावा किया गया कि क्लब के रिकॉर्ड में बड़ी संख्या में ऐसे मेंबर दर्ज थे, जिनकी मेंबरशिप खत्म हो चुकी थी या जिनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन उनके नाम पर अब भी बिल प्रोसेस किए जा रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मेंबर्स के चलते कई अवैध लोग क्लब की सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे क्लब की सुरक्षा व्यवस्था और राजस्व दोनों प्रभावित हुए। ऑडिट में यह भी आरोप लगाया गया कि क्लब के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई ताकि वास्तविक स्थिति छिपाई जा सके।

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2107-22 तक ज्यादा गड़बड़ी

फॉरेंसिक जांच प्रमुख अकाउंटिंग फर्म बेकर टिल्ली द्वारा की गई थी। जांच में सामने आया कि 2017 से 2022 के बीच क्लब की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ती गई, जबकि वार्षिक आम बैठकों (AGM) में पेश रिपोर्टों में नुकसान की पूरी तस्वीर सामने नहीं आई थी। मामले के सामने आने के बाद केंद्र सरकार के स्तर पर भी क्लब के कामकाज की जांच शुरू हुई। इसके बाद मामला एनसीएलटी और एनसीएलएटी तक पहुंचा, जहां क्लब के प्रशासन और कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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