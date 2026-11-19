सलमान खान और अक्षय कुमार का नाम ले युवती से 90 लाख ठगे, हीरोइन बनने का सपना पड़ गया भारी
आरोपी ने प्यार का पंचनामा, जॉली एलएलबी-3, मुठभेड़, आशिकी-3 और द बुल जैसी फिल्मों में काम दिलाने और सलमान, अक्षय व कार्तिक संग फोटो शूट कराने का झांसा दिया।
फिल्मों में हीरोइन बनाने और बड़े अभिनेताओं के साथ विज्ञापनों में काम दिलाने का झांसा देकर क्रॉसिंग रिपब्लिक निवासी युवती और उसके परिवार से 90 लाख रुपये से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने करीब दो साल तक फिल्म में लीड रोल दिलाने के नाम पर सिक्योरिटी और टैक्स के बहाने रकम वसूली। पीड़िता की शिकायत पर क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्रॉसिंग रिपब्लिक के लाबोनी अपार्टमेंट निवासी अंजलि कुमारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दिसंबर 2024 में उनकी मां सीता देवी के फेसबुक अकाउंट पर अमोल कोचे नाम के व्यक्ति का विज्ञापन देखा था। आरोपी ने खुद को फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर बताया था। विज्ञापन में फिल्मों की शूटिंग और विज्ञापनों में काम दिलाने का प्रस्ताव दिया गया था।
फिल्मों में काम दिलाने के बहाने
अंजलि के मुताबिक संपर्क करने पर आरोपी ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने का भरोसा दिया। इसके लिए आधार कार्ड, फोटो और तीन हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस मांगी। उन्होंने बताए गए स्कैनर पर रकम भेज दी। बाद में आईडी कार्ड न मिलने पर नाराजगी जताई तो आरोपी ने तीन हजार रुपये वापस कर दिए। पीड़िता के मुताबिक, इसके बाद आरोपी ने दोबारा संपर्क कर उसे फिल्मों में हीरोइन का लीड रोल दिलाने का प्रस्ताव दिया। उसने प्यार का पंचनामा, जॉली एलएलबी-3, मुठभेड़, आशिकी-3 और द बुल जैसी फिल्मों में काम दिलाने का दावा किया। साथ ही सलमान खान, अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन जैसे अभिनेताओं के साथ विज्ञापन शूट कराने की बात कही। लक्मे और किसान जैम जैसी कंपनियों के विज्ञापन और इंटरनेशनल फैशन शो के लिए मुंबई में फोटो शूट कराने का भी झांसा दिया।
सिक्योरिटी और टैक्स के नाम पर शुरू की वसूली
अंजलि का आरोप है कि कुछ दिन बाद आरोपी ने फोन कर बताया कि उसका हीरोइन के लीड रोल के लिए चयन हो गया है। हालांकि, पहली बार भुगतान मिलने से पहले 1.5 लाख रुपये सिक्योरिटी और टैक्स के नाम पर जमा करने होंगे। आरोपी ने विश्वास दिलाया कि फिल्म में काम पूरा होने के बाद यह रकम वापस कर दी जाएगी। उसने मिलने वाले बजट का 10 प्रतिशत कमीशन भी तय कर लिया। इसके बाद आरोपी ने अलग-अलग बैंक खातों और यूपीआई स्कैनर पर रुपये भेजने शुरू करा दिए। नौ जनवरी 2025 से उन्होंने भुगतान करना शुरू किया। आरोपी वीडियो कॉल पर उसके नाम का एग्रीमेंट भी दिखाता था। फिल्म शुरू होने में देरी होने पर वह वित्त मंत्रालय और आरबीआई में बजट संबंधी कागजी कार्रवाई लंबित होने का बहाना बनाता रहा। इस दौरान वह लगातार नए-नए बहाने बनाकर रकम मांगता रहा।
दिल्ली के होटलों में भी बुलाकर कराया इंतजार
पीड़िता के मुताबिक, आरोपी फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मुलाकात कराने का झांसा देकर उसे पिता के साथ दिल्ली के एयरोसिटी स्थित आईबीआईएस और लेमन ट्री होटल बुलाता था। कई घंटे इंतजार के बावजूद कोई मिलने नहीं पहुंचा। होटल में ठहरने और खाने-पीने का खर्च भी परिवार ने उठाया। आरोपी ने पीड़िता के माता-पिता और चचेरे भाई को भी झांसे में लेकर उनके बैंक खातों से रकम मंगवाई।
आरोप है कि जनवरी 2026 तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और नकदी के जरिए 90 लाख रुपये से अधिक वसूल लिए। रकम जुटाने के लिए पीड़िता और उसके पिता ने जमीन बेचने के साथ रिश्तेदारों से कर्ज लिया। फरवरी में आरोपी ने बाईपास सर्जरी का हवाला देकर संपर्क बंद कर दिया। मार्च में दोबारा काम दिलाने का आश्वासन देकर मोबाइल बंद कर लिया। एसीपी प्रियीश्री पाल के मुताबिक, क्रॉसिंग रिपब्लिक एविंग व्यंक हाईट्स सोसाइटी निवासी आमोल कोचे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
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