काम की बात: गाजियाबाद के तीन बड़े नालों का होगा कायाकल्प, जलभराव से मिलेगी मुक्ति! तैयारियां शुरू
गाजियाबाद नगर निगम शहर के तीन बड़े नालों का कायाकल्प करने जा रहा है जिससे लाखों को जलभराव की समस्या से काफी हद तक निजात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
जलभराव की समस्या गाजियाबाद नगर निगम के लिए बार-बार सामने आने वाली एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसी को देखते हुए निगम शहर के तीन बड़े नालों का कायाकल्प करने जा रहा है। निगम ने इसके लिए 285 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इन नालों के कायाकल्प के बाद लाखों लोगों को काफी हद तक जलभराव से मुक्ति मिलने की संभावना है।
निगम जिन तीन नालों को ठीक करने जा रहा उनमें शाहबेरी नाला है जिसकी लंबी 1.72 किलोमीटर और चौड़ाई 11 मीटर है। इसमें से हर दिन 6,524 एमएलडी पानी बहता है और इसका कैचमेंट एरिया 21 वर्ग किलोमीटर है। यह नाला प्रताप विहार, जीटी रोड इंडिस्ट्रियल एरिया और क्रॉसिंग्स रिपब्लिक जैसे इलाकों की जल निकासी इसपर निर्भर है।
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, इस नाले के कायाकल्प के बाद 21 वार्डों और 4 लाख से ज्यादा आबादी को जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी और साथ ही नेशनल हाइवे-9 पर लगने वाला जाम भी खत्म होगा। इस नाले के कायाकल्प के लिए 132 करोड़ का बजट तय किया गया है।
दूसरा और तीसरा नाला कौन-सा?
दूसरा नाला 3 किलोमीटर लंबा है जो कि आरडीसी फ्लाईओवर से विवेकानंद नगर तक बहता है। यह कवि नगर और शास्त्री नगर जैसे बाढ़-संभावित शहरी इलाकों से होकर गुजरता है। इस नाले के कायाकल्प के बाद 6 वार्डों और करीब 1 लाख रहवासियों को फायदा पहुंचेगा। इस नाले से 4,320 एमएलडी पानी बहता और इसके कायाकल्प के लिए 84 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
वहीं तीसरा नाला मोरटा से आरएनई तक बहता है जिसकी लंबाई 3.3 किलोमीटर है। गाजियाबाद नगर निगम इस नाले को भी अपग्रेड करने जा रहा है जिससे 6 वार्डों और करीब 1 लाख रहवासियों को जलभराव से मुक्ति मिल सकती है। इस नाले के कायाकल्प के लिए 69 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
शहर में जलभराव एक बड़ी समस्या
आपको बता दें कि गाजियाबाद में गाजियाबाद शहर में सीवर नेटवर्क करीब 2,000 किलोमीटर में फैला है। यहां 555 से ज्यादा बड़े, मध्यम और छोटे आकार के नाले हैं। शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां बारिश के बाद जलभराव हो जाता है। लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी होती है। कई इलाकों में कई-कई फीट तक पानी भर जाता है। जलभराव के कारण खुले नाले, गड्ढे और टूटे मैनहोल दिखाई नहीं देते। जरा सी चूक किसी बड़े हादसे का कारण बन जाती है। कई हादसे तो ऐसे भी सामने आते रहते हैं जिसमें गड्ढे में गिरकर लोगों की मौत तक हो गई।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।