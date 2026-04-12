गाजियाबाद: क्लीनिक में चोरी करने गया था चोर, शटर में गर्दन फंसी तो रात भर हवा में लटका रहा; VIDEO
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चोर को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए फायर सर्विस के जवान बेहद ही एहतियात के साथ एक-एक कदम उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शटर को काटकर चोर को उससे बाहर निकाला गया।
गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक चोर डॉक्टर के क्लीनिक में चोरी करने के इरादे से पहुंचा था मगर शटर और दीवार के बीच ही अपनी गर्दन फंसा बैठा। बताया जा रहा है कि पूरी रात चोर ऐसी ही गर्दन के सहारे लटका रहा। करीब 6 घंटे बाद फायर सर्विस के जवान आए तो चोर को इस मुश्किल से निकाला गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, चोर ने देर रात शटर को जबरन खोलने की कोशिश की थी। हालांकि, इस कोशिश के दौरान उसकी गर्दन उठे हुए शटर में फंस गई, जबकि उसका बाकी शरीर बाहर लटका रह गया। अब वह न अंदर जा सकता था और न ही बाहर निकलकर आ सकता था।
पैर मारकर आवाज करने लगा
खुद को छुड़ाने में असमर्थ, वह कई घंटों तक दर्दनाक और असहाय स्थिति में फंसा रहा और इस दौरान शटर पर लगातार पैर मारकर आवाज करने लगा ताकि कोई उसे बचाने आ जए। इसके बाद जब लोग वहां पहुंचे तो हर कोई ये नजारा देखकर हैरान रह गया। आखिरकार सुबह पुलिस ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला।
एहतियात के साथ निकाला गया
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चोर को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए फायर सर्विस के जवान बेहद ही एहतियात के साथ एक-एक कदम उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शटर को काटकर चोर को बिना किसी नुकसान बाहर निकाला गया।
ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था
चोर को जब नीचे लाया गया तो वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसके बाद उसे पानी पिलाया गया और लेटा दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक का नाम अभिषेक है और वह बिहार का रहने वाला है।
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