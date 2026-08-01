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Ghaziabad News: पंचर बताकर कार से बैग चुराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: कौशांबी थाना क्षेत्र में एक युवक का बैग चोरी हो गया। बदमाशों ने युवक को कार में पंचर होने का झांसा देकर बैग चुरा लिया। बैग में लैपटॉप, डेबिट और क्रेडिट कार्ड समेत अन्य सामान थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज को देख रही है।

Ghaziabad News: पंचर बताकर कार से बैग चुराया

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। कौशांबी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक को कार में पंचर होने का झांसा देकर कार में रखा बैग चोरी कर लिया। बैग में लैपटॉप, डेबिट और क्रेडिट कार्ड समेत अन्य सामान था। बृज विहार निवासी मनोज कुमार पंत ने पुलिस से शिकायत की। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। जल्द ही चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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