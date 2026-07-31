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Ghaziabad News: सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर डेढ़ लाख रुपये ठगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में एक युवक से सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर डेढ़ लाख की ठगी की गई है। आरोपियों ने रेलवे और सेना में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। जब ज्यादा रकम मांगी गई, तब युवक ने ठगी का पता लगाया। उसने नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।

Ghaziabad News: सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर डेढ़ लाख रुपये ठगे

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। नगर कोतवाली क्षेत्र में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवक से डेढ़ लाख की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने रेलवे ग्रुप-डी, ग्रुप-सी, एमटीएस, एमईएस और सेना में क्लर्क की नौकरी दिलाने का भरोसा देकर साढ़े चार लाख रुपये में सौदा किया था। आरोपियों ने बाकी रकम देने के लिए उसे बुलाया तो फर्जीवाड़े का पता चला। नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना सासनी, जिला हाथरस के गोपाल नगर निवासी देवेश चौधरी ने शिकायत में बताया कि उसकी मुलाकात नई दिल्ली निवासी सोनू उर्फ गुलशन से हुई थी।

उसने खुद को दिल्ली का निवासी बताते हुए दावा किया कि उसकी सरकारी विभागों में अच्छी पकड़ है और वह रेलवे ग्रुप-डी, ग्रुप-सी, एमटीएस, एमईएस तथा सेना में क्लर्क की नौकरी लगवा सकता है। कुछ दिन बाद सोनू ने उसकी मुलाकात अपने साथी सचिन उर्फ विशाल से कराई। दोनों ने मिलकर भरोसा दिलाया कि वह निश्चित रूप से सरकारी नौकरी दिला देंगे, लेकिन इसके लिए साढ़े चार लाख रुपये खर्च होंगे। देवेश के मुताबिक आरोपियों ने रकम किस्तों में देने की बात कही। सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद में उसने अलग-अलग समय पर उन्हें कुल डेढ़ लाख रुपये दे दिए। इसके बाद आरोपी लगातार शेष रकम देने का दबाव बनाते रहे।देवेश के मुताबिक हाल ही में उन्होंने उसे बाकी तीन लाख रुपये देने के लिए बजरिया रेलवे स्टेशन बुलाया। इसी दौरान उसे जानकारी मिली कि दोनों आरोपी सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से रुपये ऐंठने का काम करते हैं और कई लोगों को इसी तरह अपना शिकार बना चुके हैं। ठगी का अहसास होने पर उसने बाकी रकम देने से इनकार कर दिया और सीधे नगर कोतवाली पहुंचकर प्रार्थना-पत्र दिया। एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय का कहना है कि शिकायत के आधार पर 30 जुलाई को सोनू उर्फ गुलशन तथा सचिन उर्फ विशाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश के साथ-साथ यह भी जांच कर रही है कि उन्होंने कितने लोगों को सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया है। आरोपियों के बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और लेनदेन का भी परीक्षण किया जाएगा। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

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