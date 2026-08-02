Ghaziabad News: युवा क्रिकेट अकादमी ने 58 रन से मैच जीता
Ghaziabad News: गाजियाबाद में रविवार को युवा क्रिकेट अकादमी ने एसआरजी क्रिकेट अकादमी के खिलाफ 58 रनों से जीत हासिल की। युवा क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 230 रन बनाए जबकि एसआरजी क्रिकेट अकादमी 38 ओवर में 172 रनों पर ऑल आउट हो गई।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, वंदना। अटोर स्थित आरआर क्रिकेट मैदान पर रविवार को युवा क्रिकेट अकादमी और एसआरजी क्रिकेट अकादमी के बीच मैच खेला गया। मैच में युवा क्रिकेट अकादमी ने 58 रनों से जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए युवा क्रिकेट अकादमी ने छह विकेट के नुकसान पर 230 रन बनाए। वहीं, एसआरजी क्रिकेट अकादमी 38 ओवर में 172 रनों पर ऑल आउट हो गई।
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