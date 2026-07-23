Ghaziabad News: युवक से मारपीट का आरोप
Ghaziabad News: लोनी में अंकुर विहार थानाक्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सूरज ने बताया कि 19 जुलाई को उसके दोस्त रोहित को अंकित ने गोदाम में बुलाकर गाली-गलौज की और पीटा। रोहित को लहूलुहान अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद मामला दर्ज कराया गया।
Ghaziabad News: लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। अंकुर विहार थानाक्षेत्र में युवक से साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। रेल विहार निवासी सूरज ने बताया कि 19 जुलाई को वह दोस्त रोहित के साथ जा रहा था। रास्ते में अंकित ने दोनों को बुलाया और रोहित को अपने साथ एक गोदाम में ले गया। यहां पहले से मौजूद आसू ठाकुर और अंकित ने रोहित से गाली-गलौज कर बुरी तरह पीटा। वह पहुंचे तो रोहित लहूलुहान मिला, जिसे अस्पताल में भर्ती कराने के बाद मुकदमा दर्ज कराया।
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