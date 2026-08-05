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Ghaziabad News: सवा पांच किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में नगर कोतवाली पुलिस ने धोबी घाट रेलवे पुल के पास चेकिंग के दौरान राजकुमार उर्फ राजू गुप्ता को 5 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई उपनिरीक्षक रामकिशोर सिंह के नेतृत्व में हुई।

Ghaziabad News: सवा पांच किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। नगर कोतवाली पुलिस ने धोबी घाट रेलवे पुल के नजदीक चेकिंग के दौरान एक युवक को पांच किलो 300 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि नगर कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक रामकिशोर सिंह मंगलवार देर रात पुलिस टीम के साथ मॉडल टाउन चौकी क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान रेलवे पटरियों की ओर से एक व्यक्ति कंधे पर प्लास्टिक का कट्टा लेकर आता दिखाई दिया। तलाशी के दौरान पांच किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान राजकुमार उर्फ राजू गुप्ता के रूप में हुई।

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