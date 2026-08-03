Ghaziabad News: बाइक सवार युवक को पीटा
Ghaziabad News: मोदीनगर में एक युवक राजू राणा को बंधक बनाकर पीटा गया। युवक ने निवाड़ी थाने में शिकायत की, लेकिन दरोगा ने समझौता कराने का दबाव डाला। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसीपी ने बताया कि जांच जारी है।
Ghaziabad News: मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। निवाड़ी थानाक्षेत्र में बाइक सवार युवक राजू राणा को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित का आरोप है कि जब वह मामले की शिकायत निवाड़ी थाने में देने गया तो वहां तैनात दरोगा मोहित कुमार ने समझौता कराने का दबाब बनाया। जबकि दरोगा आरोप को निराधार बता रहे है। एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर ईशू नेहरा, शिवम उर्फ गोलू, सचिन और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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