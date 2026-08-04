Ghaziabad News: टीबी अस्पताल में मरीजों की नहीं हो रही एक्स-रे जांच

Ghaziabad News: गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। जिला क्षय रोग (टीबी) अस्पताल में दो महीने से एक्स-रे जांच ठप है। एक्स-रे टेक्नीशियन के तबादले के बाद अभी तक नई तैनाती नहीं हो सकी है। इसका खामियाजा रोजाना 200 से अधिक मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मरीजों को एक्स-रे के लिए पहले एमएमजी का पर्चा बनवाना पड़ता है और फिर डॉक्टर से जांच लिखवाने के लिए लाइन में धक्के खाने पड़ रहे हैं। जिले में फिलहाल 25 हजार से अधिक टीबी मरीज उपचाराधीन हैं। टीबी की पुष्टि और इलाज की प्रगति जानने के लिए समय-समय पर एक्स-रे जांच कराई जाती है। लेकिन जिला टीबी अस्पताल में एक्स-रे जांच की सुविधा बंद होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में रोजाना 200 से ज्यादा मरीज ओपीडी में आते हैं। इनमें बुजुर्ग, गंभीर मरीज और बच्चे तक शामिल होते हैं। डीटीओ डा. अनिल यादव का कहना है कि टेक्नीशियन के तबादले के कारण अस्थायी रूप से एक्स-रे जांच प्रभावित हुई है। नए टेक्नीशियन की तैनाती के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। तब तक मरीजों की जांच एमएमजी अस्पताल में कराई जा रही है।