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Ghaziabad News: टीबी अस्पताल में मरीजों की नहीं हो रही एक्स-रे जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद के जिला क्षय रोग अस्पताल में दो महीने से एक्स-रे जांच ठप है। टेक्नीशियन का तबादला होने के कारण समस्या उत्पन्न हुई है। मरीजों को एक्स-रे के लिए पहले एमएमजी का पर्चा बनवाना पड़ता है। रोजाना 200 से ज्यादा मरीजों को दिक्कतें सहन करनी पड़ रही हैं। सीएमओ ने जल्द ही सेवा फिर से शुरू करने का आश्वासन दिया है।

Ghaziabad News: टीबी अस्पताल में मरीजों की नहीं हो रही एक्स-रे जांच

Ghaziabad News: गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। जिला क्षय रोग (टीबी) अस्पताल में दो महीने से एक्स-रे जांच ठप है। एक्स-रे टेक्नीशियन के तबादले के बाद अभी तक नई तैनाती नहीं हो सकी है। इसका खामियाजा रोजाना 200 से अधिक मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मरीजों को एक्स-रे के लिए पहले एमएमजी का पर्चा बनवाना पड़ता है और फिर डॉक्टर से जांच लिखवाने के लिए लाइन में धक्के खाने पड़ रहे हैं। जिले में फिलहाल 25 हजार से अधिक टीबी मरीज उपचाराधीन हैं। टीबी की पुष्टि और इलाज की प्रगति जानने के लिए समय-समय पर एक्स-रे जांच कराई जाती है। लेकिन जिला टीबी अस्पताल में एक्स-रे जांच की सुविधा बंद होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में रोजाना 200 से ज्यादा मरीज ओपीडी में आते हैं। इनमें बुजुर्ग, गंभीर मरीज और बच्चे तक शामिल होते हैं। डीटीओ डा. अनिल यादव का कहना है कि टेक्नीशियन के तबादले के कारण अस्थायी रूप से एक्स-रे जांच प्रभावित हुई है। नए टेक्नीशियन की तैनाती के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। तब तक मरीजों की जांच एमएमजी अस्पताल में कराई जा रही है।

दो जगहों पर लाइन में लग रहे मरीज

विजयनगर निवासी मनोज शर्मा ने बताया कि वह एक्स-रे कराने टीबी अस्पताल पहुंचे तो वहां से एमएमजी अस्पताल भेज दिया गया। वहां फिर से पर्चा बनवाने और डॉक्टर को दिखाने में काफी समय लग गया।

पारिवारिक परेशानियाँ

कैला भट्टा निवासी नाजिया का कहना है कि उन्हें टीबी अस्पताल से एक्स-रे जांच के लिए एमएमजी भेजा गया। वहां लंबी कतार में लगने के बाद पर्चा बना और फिर डॉक्टर से एक्स-रे लिखवाना पड़ा। जांच होने तक पूरा दिन निकल गया।

एक्स-रे जांच शुरू करने के लिए एमएमजी अस्पताल प्रबंधन को तकनीशियन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। टीबी अस्पताल में जल्द ही एक्स-रे की सुविधा शुरू हो जाएगी। - डा. सचिन चंद्र वैश्य, सीएमओ, गाजियाबाद

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गाजियाबाद के टीबी अस्पताल में एक्स-रे जांच कब से ठप है?
गाजियाबाद के जिला क्षय रोग (टीबी) अस्पताल में दो महीने से एक्स-रे जांच ठप है।
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