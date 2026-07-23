Ghaziabad News: फैक्टरी की दूसरी मंजिल से गिरकर कर्मचारी की मौत
Ghaziabad News: गाजियाबाद के विजयनगर सेक्टर-नौ में जिंदल इंडस्ट्री में बुधवार को एक 22 वर्षीय कर्मचारी रेहान, दूसरे मंजिल से गिरकर गंभीर घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। मामला पुलिस द्वारा जांचाधीन है। परिजनों को शव सौंपा गया।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। विजयनगर सेक्टर-नौ स्थित जिंदल इंडस्ट्री में बुधवार दोपहर दूसरी मंजिल से गिरकर कर्मचारी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान थाना पहासू जिला बुलंदशहर के गांव करौरा निवासी 22 वर्षीय रेहान पुत्र जाविद के रूप में हुई है। रेहान जिंदल इंडस्ट्री में कर्मचारी के तौर पर कार्यरत था। बुधवार दोपहर वह फैक्टरी की दूसरी मंजिल पर चढ़कर छत की सीट की मरम्मत कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। हादसे के तुरंत बाद फैक्टरी में मौजूद कर्मचारियों ने उसे गंभीर हालत में सेक्टर-नौ स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया।
प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए नेहरू नगर स्थित यशोदा अस्पताल रेफर कर दिया।वहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में आवश्यककार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।