Ghaziabad News: कानों में लीड लगाकर ट्रैक पर पहुंचा युवक की ट्रेन से कटा
Ghaziabad News: गाजियाबाद में नासिरपुर फाटक के पास मंगलवार को एक मजदूर गजेंद्र शाह की ट्रेन से कटने से मौत हो गई। वह कानों में मोबाइल की लीड लगा कर बात कर रहा था और ट्रेन की आवाज नहीं सुन सका। आसपास के लोगों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह उसे सुन नहीं पाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। नासिरपुर फाटक के पास मंगलवार दोपहर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। हादसे के समय युवक कानों में मोबाइल की लीड लगाए हुए किसी से बातचीत कर रहा था। ट्रेन आती देखकर आसपास मौजूद लोगों ने उसे ट्रैक से हटने के लिए शोर मचाकर आगाह किया, लेकिन लीड लगी होने के कारण वह लोगों की आवाज नहीं सुन सका। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि मृतक की पहचान बिहार के सीतामढ़ी जिले के गांव धनंसी निवासी 40 वर्षीय गजेंद्र शाह के रूप में हुई है। गजेंद्र शाह गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्र स्थित लेबर चौक से मजदूरी के लिए जाता था।
वह यहां कुछ अन्य मजदूर साथियों के साथ किराए के कमरे में रह रहा था। आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि मंगलवार दोपहर गजेंद्र मोबाइल की लीड लगाए हुए रेलवे ट्रैक की तरफ चला गया। इसी दौरान पीछे से ट्रेन आती दिखाई दी। लोगों ने उसे हटने के लिए आवाज लगाई, लेकिन कानों में लीड होने के कारण उसे न तो ट्रेन की आवाज सुनाई दी और न ही लोगों की चेतावनी। कुछ ही देर में वह ट्रेन की चपेट में आ गया। एसीपी के मुताबिक सूचना मिलने पर सिहानी गेट पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। शिनाख्त होने के बाद मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
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