Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: कानों में लीड लगाकर ट्रैक पर पहुंचा युवक की ट्रेन से कटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: गाजियाबाद में नासिरपुर फाटक के पास मंगलवार को एक मजदूर गजेंद्र शाह की ट्रेन से कटने से मौत हो गई। वह कानों में मोबाइल की लीड लगा कर बात कर रहा था और ट्रेन की आवाज नहीं सुन सका। आसपास के लोगों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह उसे सुन नहीं पाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

Ghaziabad News: कानों में लीड लगाकर ट्रैक पर पहुंचा युवक की ट्रेन से कटा

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। नासिरपुर फाटक के पास मंगलवार दोपहर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। हादसे के समय युवक कानों में मोबाइल की लीड लगाए हुए किसी से बातचीत कर रहा था। ट्रेन आती देखकर आसपास मौजूद लोगों ने उसे ट्रैक से हटने के लिए शोर मचाकर आगाह किया, लेकिन लीड लगी होने के कारण वह लोगों की आवाज नहीं सुन सका। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि मृतक की पहचान बिहार के सीतामढ़ी जिले के गांव धनंसी निवासी 40 वर्षीय गजेंद्र शाह के रूप में हुई है। गजेंद्र शाह गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्र स्थित लेबर चौक से मजदूरी के लिए जाता था।

वह यहां कुछ अन्य मजदूर साथियों के साथ किराए के कमरे में रह रहा था। आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि मंगलवार दोपहर गजेंद्र मोबाइल की लीड लगाए हुए रेलवे ट्रैक की तरफ चला गया। इसी दौरान पीछे से ट्रेन आती दिखाई दी। लोगों ने उसे हटने के लिए आवाज लगाई, लेकिन कानों में लीड होने के कारण उसे न तो ट्रेन की आवाज सुनाई दी और न ही लोगों की चेतावनी। कुछ ही देर में वह ट्रेन की चपेट में आ गया। एसीपी के मुताबिक सूचना मिलने पर सिहानी गेट पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। शिनाख्त होने के बाद मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Train Accident Death Ghaziabad अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।