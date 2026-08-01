Ghaziabad News: 200 बेड की क्षमता वाला महिला छात्रावास अब अर्थला में बनेगा

Ghaziabad News: गाजियाबाद में नगर निगम ने कामकाजी महिलाओं के लिए दो मंजिला छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें 200 बेड होंगे। छात्रावास अर्थला में बनेगा क्योंकि नंदग्राम में जमीन विवाद आ गया था। इसमें पुस्तकालय, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था होगी। छात्रावास का किराया सस्ता होगा, जिससे महिलाओं को राहत मिलेगी।

Ghaziabad News: गाजियाबाद, दीपक सिरोही। नगर निगम कामकाजी महिलाओं के लिए दो मंजिला छात्रावास का निर्माण अब अर्थला में कराएगा। छात्रावास में 200 बेड होंगे। यह छात्रावास पहले नंदग्राम में बनाया जाना था। निगम ने महिला छात्रावास बनाने का प्रस्ताव कई माह पहले शासन को भेजा था। नंदग्राम स्थित क्राइस्ट चर्च के पास दो हजार वर्ग मीटर जमीन चिन्हित कर ली थी। शासन ने निगम के प्रस्ताव पर छात्रावास बनाने की मंजूरी दे दी है। परियोजना के लिए बजट भी जारी हो गया। लेकिन छात्रावास के लिए चिन्हित जमीन पर विवाद पैदा हो गया। जमीन पर कुछ लोगों ने मालिकाना हक जताया है। इसके बाद मामला कोर्ट चला गया। ऐसे में निगम ने महिला छात्रावास बनाने का स्थान बदल दिया है। छात्रावास अब अर्थला में बनाया जाएगा।

निर्माण विभाग की जानकारी निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया

दो मंजिला बिल्डिंग में 200 बेड के लिए कमरे बनाए जाएंगे। किचन की भी व्यवस्था होगी। एसी और नॉन एसी कमरे बनाए जाएंगे। जल्दी ही टेंडर प्रक्रिया कर छात्रावास का काम शुरू करा दिया जाएगा।

पुस्तकालय और पार्किंग मुख्य अभियंता ने बताया कि छात्रावास में पुस्तकालय और पार्किंग भी होगी। इसमें विभिन्न लेखकों की पुस्तकें उपलब्ध रहेगी। पार्किंग बनने से वाहन खड़े करने में दिक्कत नहीं होगी। मुख्य अभियंता ने बताया कि पुस्तकालय और पार्किंग के निर्माण का डिजाइन तैयार कराया जा रहा है। वहीं सुरक्षा का भी खासा ध्यान रखा जाएगा। छात्रावास में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

सस्ता किराया छात्रावास के लिए सस्ता किरया देना होगा

गाजियाबाद में किराये पर रहना महंगा हो गया है। एक कमरा चार हजार से लेकर आठ हजार रुपये में मिल रहा है। इससे नौकरीपेशा महिलाओं का बजट बिगड़ रहा है। निगम छात्रावास में रहने वाली कामकाजी महिलाओं से सस्ता किराया लेगा। इससे महिलाओं को राहत मिलेगी। हालांकि छात्रावास बनने के बाद ही किराया तय किया जाएगा।

निगम मुख्यालय का निर्माण निगम मुख्यालय में राजनगर एक्सटेंशन में बनेगा

मुख्य अभियंता ने बताया राजनगर एक्सटेंशन में निगम मुख्यालय बनाया जाएगा। निगम मुख्यालय पहले अर्थला में बनाया जाना था। इसके निर्माण की पहली किस्त जारी हो गई है। निर्माण कार्य की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी।