Ghaziabad News: घर में घुसकर बच्चे के सामने महिला से दुष्कर्म

Ghaziabad News: मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। भोजपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में दूसरे धर्म के युवक ने बच्चे पर तमंचा तानकर महिला से दुष्कर्म किया। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला और उनके परिजनों को धमकाकर पांच दिन तक घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया। सोमवार रात को महिला किसी तरह भोजपुर थाने पहुंची और तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक गांव में महिला अपने बच्चे के साथ रहती और पति बेंगलुरु में नौकरी करते हैं। महिला ने बताया कि तीन अगस्त की दोपहर दो बजे वह अपने बच्चे के साथ घर में कमरे में सो रही थी।

इसी बीच गांव निवासी वकील जबरदस्ती घर के अंदर आ गया। आरोपी ने महिला को कमरे में ही दबोच लिया और अश्लील हरकत करने लगा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसने बच्चे की कनपटी पर तमंचा लगा दिया और कहा कि यदि विरोध किया तो गोली मार दूंगा। इसके बाद आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। यह बात किसी को बताने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। यह बात महिला ने फोन अपने पति को बताई। चार अगस्त की रात को पीड़िता के पति घर पहुंचे और तहरीर देने की बात कही। अगले ही दिन आरोपी वकील के साथी परवेज व शकील आए और उन्होंने कहा कि यदि इस बात की शिकायत की तो पूरे परिवार को जान से हाथ धोना होगा। इसके बाद डर के चलते दंपति घर से बाहर नहीं निकले। सोमवार को महिला किसी तरह अपने पति के साथ भोजपुर थाने पहुंची और तहरीर दी। वहीं मामले का पता चलने के बाद गांव में तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है। एसीपी मसूरी सर्किल ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुख्य आरोपी वकील व धमकी देने वाले शकील, परवेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वकील को गिरफ्तार कर लिया है। महिला को मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पुलिस लगातार गांव में गश्त कर रही है।