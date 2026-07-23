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Ghaziabad News: फैक्टरी मालिक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: मोदीनगर में एक महिला ने फैक्टरी मालिक पर नशीला पदार्थ पिलाकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की है और सुरक्षा की मांग की है। महिला का आरोप है कि फैक्टरी मालिक ने उसे काम के बहाने रोका और रात में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।

Ghaziabad News: फैक्टरी मालिक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया

Ghaziabad News: मोदीनगर। निवाड़ी थाना क्षेत्र की एक महिला ने फैक्टरी मालिक पर नशीला पदार्थ पिलाकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस आयुक्त से शिकायत कर कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। महिला का आरोप है कि मोदीनगर में मकान खरीदने के दौरान उसकी पहचान यूपी पुलिस में तैनात एक महिला सिपाही से हुई। सिपाही ने उसे अपने पति से मिलवाया, जिसके बाद वह सिखेड़ा रोड स्थित उसकी फैक्टरी में काम करने लगी। 20 अप्रैल को फैक्टरी मालिक ने काम का बहाना बनाकर उसे देर तक रोका और रात में पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।

एसीपी मोदीनगर ने बताया कि शिकायत मिली है, जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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