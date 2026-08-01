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Ghaziabad News: करंट की चपेट में आकर वेल्डर की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: मोदीनगर के गोविंदपुरी में एक वेल्डर की करंट लगने से मौत हो गई। अमरपाल नाम के इस व्यक्ति को वेल्डिंग के काम के दौरान मशीन में करंट आने से झटका लगा, जिससे वे बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। स्वजन में मातम छा गया है।

Ghaziabad News: करंट की चपेट में आकर वेल्डर की मौत

Ghaziabad News: मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। कोतवाली क्षेत्र की गोविंदपुरी में काम के दौरान करंट की चपेट में आने से वेल्डर की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। कोई शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है। मोदीनगर के गांव कादराबाद के अमरपाल वेल्डिंग का काम करते थे। शुक्रवार को उन्हें गोविंदपुरी में वेल्डिंग का काम मिला था। सुबह ही वे काम पर चले गए थे। यहां काम करते हुए अचानक मशीन में करंट आ गया। अमरपाल को तेज झटका लगा और वे बेहाेश हो गए। आनन-फानन में आसपास के लोग उन्हें मोदीनगर के अस्पताल लेकर पहुंचे। सूचना अमरपाल के स्वजन को दी गई।

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कुछ ही देर में वे भी मौके पर गए। चिकित्सकों ने अमरपाल की गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ हायर सेंटर रेफर किया। यहां उपचार के दौरान अमरपाल की मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद ही स्वजन का रोरोकर बुरा हाल है। घर में मातम छाया है। एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है। करंट की चपेट में आने से ही मौत की बात सामने आ रही है।

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