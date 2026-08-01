Ghaziabad News: करंट की चपेट में आकर वेल्डर की मौत
Ghaziabad News: मोदीनगर के गोविंदपुरी में एक वेल्डर की करंट लगने से मौत हो गई। अमरपाल नाम के इस व्यक्ति को वेल्डिंग के काम के दौरान मशीन में करंट आने से झटका लगा, जिससे वे बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। स्वजन में मातम छा गया है।
Ghaziabad News: मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। कोतवाली क्षेत्र की गोविंदपुरी में काम के दौरान करंट की चपेट में आने से वेल्डर की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। कोई शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है। मोदीनगर के गांव कादराबाद के अमरपाल वेल्डिंग का काम करते थे। शुक्रवार को उन्हें गोविंदपुरी में वेल्डिंग का काम मिला था। सुबह ही वे काम पर चले गए थे। यहां काम करते हुए अचानक मशीन में करंट आ गया। अमरपाल को तेज झटका लगा और वे बेहाेश हो गए। आनन-फानन में आसपास के लोग उन्हें मोदीनगर के अस्पताल लेकर पहुंचे। सूचना अमरपाल के स्वजन को दी गई।
कुछ ही देर में वे भी मौके पर गए। चिकित्सकों ने अमरपाल की गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ हायर सेंटर रेफर किया। यहां उपचार के दौरान अमरपाल की मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद ही स्वजन का रोरोकर बुरा हाल है। घर में मातम छाया है। एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है। करंट की चपेट में आने से ही मौत की बात सामने आ रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।