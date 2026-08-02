Ghaziabad News: आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग का समापन
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन के साहिबाबाद में स्थित वृंदावन ग्रीन सोसाइटी में आर्य समाज समर्पण शोध संस्थान द्वारा रविवार को साप्ताहिक वैदिक यज्ञ का आयोजन हुआ। आचार्य ओमपाल शास्त्री ने यज्ञ का संचालन किया और यजमान देवेंद्र आर्य परिवार रहे। यज्ञ के पश्चात भजन प्रस्तुत किए गए एवं श्रद्धालुओं को आशीर्वचन दिए गए।
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। साहिबाबाद स्थित वृंदावन ग्रीन सोसाइटी में रविवार को आर्य समाज समर्पण शोध संस्थान साहिबाबाद का साप्ताहिक वैदिक यज्ञ श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। यज्ञ का संचालन आचार्य ओमपाल शास्त्री ने कराया, जबकि देवेंद्र आर्य परिवार सहित यजमान रहे। यज्ञ के बाद बिजेंद्र आर्य ने भजन प्रस्तुत किए। खेमचंद शास्त्री और हीरा प्रसाद ने श्रद्धालुओं को आशीर्वचन दिए।
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