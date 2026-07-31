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Ghaziabad News: मूलभूत समस्याओं में सुधार की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: खोड़ा रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें पेयजल संकट और नागरिक सुविधाओं की कमी पर ध्यान देने की मांग की गई है। एसोसिएशन का कहना है कि 12 लाख की आबादी लंबे समय से पानी संकट का सामना कर रही है। उन्होंने सरकारी योजनाओं को जल्द शुरू करने की मांग की है।

Ghaziabad News: मूलभूत समस्याओं में सुधार की मांग

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। खोड़ा में लगातार गहराते पेयजल संकट और मूलभूत समस्याओं में सुधार के लिए खोड़ा रेजिडेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। एसोसिएशन अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में गहराते पेयजल संकट, गिरते भूजल स्तर और मूलभूत नागरिक सुविधाओं के अभाव में मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इसको लेकर शुक्रवार को लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन का दावा है कि करीब 12 लाख की आबादी वाला क्षेत्र वर्षों से पेयजल संकट झेल रहा है। अधिकांश बोरिंग सूख चुके हैं और कई स्थानों पर पानी एक हजार से 1200 फीट की गहराई तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को निजी बोरिंग कराने के लिए भारी खर्च उठाना पड़ रहा है।

ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले करीब दस वर्षों से क्षेत्रवासी आंदोलन, धरना-प्रदर्शन और जनसुनवाई के माध्यम से लगातार अपनी समस्याएं उठा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर समाधान नहीं हो सका। उन्होंने गंगाजल पेयजल योजना को शीघ्र शुरू कराने, सरकारी अस्पताल, 12 वीं तक के सरकारी विद्यालय, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र, बेहतर सीवर, सड़क और जलनिकासी व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है।

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