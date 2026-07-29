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Ghaziabad News: बच्चों के विवाद में परिवार पर हमला, तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद की काशीराम आवास योजना में बच्चों के बीच के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में एक महिला समेत तीन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

Ghaziabad News: बच्चों के विवाद में परिवार पर हमला, तीन घायल

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। विजयनगर थानाक्षेत्र की काशीराम आवास योजना, प्रताप विहार में बच्चों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घटना में महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। काशीराम आवास योजना निवासी तरुण कश्यप ने बताया कि 24 जुलाई की रात करीब दस बजे बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर पड़ोसी देव चौहान, रमन, वंश और ममता उसके घर के सामने पहुंच गए। आरोप है कि चारों ने पहले उसकी पत्नी आरती और मां विमला देवी के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी-डंडों और मुक्कों से हमला कर दिया।

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हमले में वह, उसकी पत्नी और मां घायल हो गईं। एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय का कहना है कि चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

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