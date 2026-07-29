Ghaziabad News: बच्चों के विवाद में परिवार पर हमला, तीन घायल
Ghaziabad News: गाजियाबाद की काशीराम आवास योजना में बच्चों के बीच के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में एक महिला समेत तीन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। विजयनगर थानाक्षेत्र की काशीराम आवास योजना, प्रताप विहार में बच्चों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घटना में महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। काशीराम आवास योजना निवासी तरुण कश्यप ने बताया कि 24 जुलाई की रात करीब दस बजे बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर पड़ोसी देव चौहान, रमन, वंश और ममता उसके घर के सामने पहुंच गए। आरोप है कि चारों ने पहले उसकी पत्नी आरती और मां विमला देवी के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी-डंडों और मुक्कों से हमला कर दिया।
हमले में वह, उसकी पत्नी और मां घायल हो गईं। एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय का कहना है कि चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।