Ghaziabad News: निर्माणाधीन मकान में घुसकर व्यक्ति पर जानलेवा हमला
Ghaziabad News: लोनी के अंकुर विहार में एक व्यक्ति पर उसके पिता और तीन पुत्रों ने मिलकर जानलेवा हमला किया। विरोध करने पर हमलावरों ने पीड़ित के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
Ghaziabad News: लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। अंकुर विहार थानाक्षेत्र में पिता और उसके तीन पुत्रों ने साथियों के साथ पड़ोस में निर्माणाधीन मकान में घुसकर व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया। लोगों को एकत्र होता देख हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पांच नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अंकुर विहार आजाद एनक्लेव कॉलोनी में रमेश रहते है। उनके निर्माणाधीन मकान में चारदीवारी के बाद दरवाजा लगवाने का काम चल रहा है। आरोप है कि 31 जुलाई को कॉलोनी में रहने वाला व्यक्ति अपने तीन पुत्रों व साथियों के साथ उनके निर्माणाधीन मकान में घुस गया।
विरोध करने पर उनके साथ गाली गलौज कर वहां रखे फावड़े व डंड से मारपीट की। उनके हाथ व शरीर में चोट आई। शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए। जिस पर हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर नवीन झा, उसके तीन पुत्रों रवि, अमन, निक्कू, रवि पावला समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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