Ghaziabad News: आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव किया
Ghaziabad News: मोदीनगर में एक मां-बेटी पर पशु ले जाने के दौरान की गई मारपीट का मामला बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए थाने का घेराव किया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने अन्याय के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है।
Ghaziabad News: मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। पशु ले जा रही मां बेटी से मारपीट का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई की मांग को लेकर काग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदीनगर थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। बता दें कि सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में नंदनगरी कॉलोनी निवासी दीपा की मां के साथ दिल्ली-मेरठ मार्ग पर सिखेड़ा रोड के निकट मारपीट होते नजर आ रही थी। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने दीपा कश्यप की तहरीर पर हिंदू रक्षा दल की मोदीनगर विधानसभा अध्यक्ष सपना अग्रवाल समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
कांग्रेस के पीसीसी सदस्य सुनील शर्मा का कहना है कि पुलिस दबाव में काम रही है। मां-बेटी के साथ मारपीट के प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की कोशिश की धारा में कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं होने पर कांग्रेस आंदोलन करेगी। इस मौके पर शहर अध्यक्ष बृजेश सेन, चांदवीर चौधरी, राकेश सोनी, दीपक शर्मा, अनस सैफी, भिखारी लाल कश्यप, महेश दत्त शर्मा आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।