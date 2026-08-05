Ghaziabad News: पति और जेठ पर मारपीट का आरोप
Ghaziabad News: लोनी के स्कूल के बाहर महिला के भाई के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के दौरान महिला और उसके दूसरे भाई को भी धमकी देकर पीटा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।
Ghaziabad News: लोनी, आयुष गंगवार। लोनी थानाक्षेत्र में स्कूल के बाहर महिला के भाई से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि बीच-बचाव करने पहुंची महिला और उसके दूसरे भाई के साथ भी मारपीट की गई। गीतांजलि विहार निवासी मितलेश ने पुलिस को बताया कि तीन अगस्त को उनका भाई जोशी बच्चों को लेने स्कूल गया था। वहां उनके पति राहुल और जेठ सोनू ने उसके साथ मारपीट की। शोर-शराबा होने पर वह अपने दूसरे भाई दीपक के साथ मौके पर पहुंचीं। राहुल और सोनू ने उनके और उनके भाई दीपक के साथ भी मारपीट और गाली-गलौज की। साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।
मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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