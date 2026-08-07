Ghaziabad News: एमएमजी अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन खराब
Ghaziabad News: - महिला अस्पताल में उधार मशीन मांग कर की गई जांच - एमएमजी अस्पताल
Ghaziabad News: गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। एमएमजी अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने से शुक्रवार को मरीज परेशानी रहे। अस्पताल में नियमित रूप से होने वाली अल्ट्रासाउंड जांच प्रभावित रही। मरीजों की परेशानी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने महिला अस्पताल में उधार की मशीन लेकर भर्ती मरीजों की अल्ट्रासाउंड जांच की।
समस्या का सामना
एमएमजी अस्पताल में रोजाना 35 से 40 मरीजों की अल्ट्रासाउंड जांच की जाती हैं। इसके अलावा पांच से 10 जांच मेडिको लीगल की होती हैं। एमएमजी अस्पताल में पीसीपीएनडीटी के तहत एक मशीन पंजीकृत है, वह भी काफी पुरानी है। मशीन पर मरीजों का दबाव ज्यादा होने से शुक्रवार को खराब हो गई। इससे सभी मरीजों की जांच नहीं हो पाई। ज्यादातर मरीजों को बिना जांच कराए वापस लौटना पड़ा। इमरजेंसी और भर्ती मरीजों के लिए परेशानी को देखते हुए महिला अस्पताल के प्रशासन से एक मशीन की मांग की गई। महिला अस्पताल में दो मशीन पंजीकृत हैं। एमएमजी अस्पताल प्रशासन की मांग पर महिला अस्पताल में चौथी मंजिल पर बने अल्ट्रासाउंड केंद्र में रेडियोलॉजिस्ट डा. कुसुमलता को एक मशीन उपलब्ध करा दी गई। लेकिन देर से जांच शुरू होने की वजह से वहां भी सीमित मरीजों की ही जांच हो सकी।
मशीन मरमत के प्रयास
अल्ट्रासाउंड मशीन को ठीक कराने के लिए इंजीनियर को सूचना दे दी गई है। प्रयास है कि जल्द से जल्द मशीन ठीक हो जाए। तब तक महिला अस्पताल में हमारे रेडियोलॉजिस्ट मरीजों की जांच करेंगे। - डा. राकेश कुमार, सीएमएस, एमएमजी अस्पताल
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।