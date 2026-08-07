Ghaziabad News: एमएमजी अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन खराब

Ghaziabad News: गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। एमएमजी अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने से शुक्रवार को मरीज परेशानी रहे। अस्पताल में नियमित रूप से होने वाली अल्ट्रासाउंड जांच प्रभावित रही। मरीजों की परेशानी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने महिला अस्पताल में उधार की मशीन लेकर भर्ती मरीजों की अल्ट्रासाउंड जांच की।

समस्या का सामना

एमएमजी अस्पताल में रोजाना 35 से 40 मरीजों की अल्ट्रासाउंड जांच की जाती हैं। इसके अलावा पांच से 10 जांच मेडिको लीगल की होती हैं। एमएमजी अस्पताल में पीसीपीएनडीटी के तहत एक मशीन पंजीकृत है, वह भी काफी पुरानी है। मशीन पर मरीजों का दबाव ज्यादा होने से शुक्रवार को खराब हो गई। इससे सभी मरीजों की जांच नहीं हो पाई। ज्यादातर मरीजों को बिना जांच कराए वापस लौटना पड़ा। इमरजेंसी और भर्ती मरीजों के लिए परेशानी को देखते हुए महिला अस्पताल के प्रशासन से एक मशीन की मांग की गई। महिला अस्पताल में दो मशीन पंजीकृत हैं। एमएमजी अस्पताल प्रशासन की मांग पर महिला अस्पताल में चौथी मंजिल पर बने अल्ट्रासाउंड केंद्र में रेडियोलॉजिस्ट डा. कुसुमलता को एक मशीन उपलब्ध करा दी गई। लेकिन देर से जांच शुरू होने की वजह से वहां भी सीमित मरीजों की ही जांच हो सकी।