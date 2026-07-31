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Ghaziabad News: हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: इंदिरापुरम के गौड़ ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी के पास सड़क हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के लिए गन्ने के जूस की ठेली संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Ghaziabad News: हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में गौड़ ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी से कुछ दूरी पर सड़क हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में गन्ने के जूस की ठेली संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वैशाली में रहने वाले भुवनचंद्र ने पुलिस को बताया कि वह अपने सहयोगी संतोष मिश्रा के साथ 14 अप्रैल की सुबह लगभग सवा दस बजे बाइक से नोएडा स्थित अपने कार्यालय जा रहे थे। इस दौरान गौड़ ग्रीन एवेन्यु सोसाइटी से साईं मंदिर वाली सड़क पर बढ़ने पर गलत दिशा से आ रही गन्ने के जूस की लोहे वाली ठेली से टकरा गए।

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सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है।

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