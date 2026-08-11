Ghaziabad News: दो मोबाइल चोर गिरफ्तार
Ghaziabad News: लोनी बार्डर पुलिस ने ऑटो में बैठी सवारी का मोबाइल चुराने वाले दो चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया मोबाइल बरामद हुआ। ये लोग सवारी के मोबाइल चुराकर राह चलते लोगों को बेचते थे। अभियुक्तों में से एक पर पहले से कई गंभीर मामलों के मुकदमे दर्ज हैं।
Ghaziabad News: लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। लोनी बार्डर थाना पुलिस ने ऑटो में बैठी सवारी के मोबाइल चुराने वाले दो चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से ऑटो में बैठी महिला का चुराया गया मोबाइल बरामद हुआ है। लोनी बार्डर थाना पुलिस मंगलवार को लाल बाग कॉलोनी मार्ग स्थित कीकर के पास जांच कर रही थी। पुलिस ने सूचना पर दो युवकों को तलाशी के लिए रोका। तलाशी लेने पर इनके कब्जे से मोबाइल बरामद हुआ। सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि पूछताछ में इन्होंने अपने नाम अरशद निवासी करावल नगर दिल्ली और आदित्य निवासी जोहरीपुर दिल्ली बताए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ऑटो में बैठी सवारियों के मोबाइल चुराकर वे राह चलते लोगों को बेच देते थे।
आरोपियों ने मोबाइल को इंद्रापुरी कॉलोनी के पास ऑटो में बैठी महिला से चोरी करना बताया। आरोपी अरशद पर लोनी बार्डर थाने में चोरी, लूट और हत्या के प्रयास के तीन मुकदमे पूर्व में दर्ज है।
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