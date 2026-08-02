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Ghaziabad News: पौधरोपण कर संरक्षण का संकल्प लिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन में रविवार को सरदार पटेल सेवा संस्थान और पटेल उद्यान में पौधरोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए और उनकी देखभाल का संकल्प लिया गया। संस्थान के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।

Ghaziabad News: पौधरोपण कर संरक्षण का संकल्प लिया

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, आयुष गंगवार। सरदार पटेल सेवा संस्थान परिसर और पटेल उद्यान में निगम के सहयोग से रविवार को पौधरोपण अभियान चलाया गया। अभियान में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर उनकी देखभाल का संकल्प लिया। संस्थान के अध्यक्ष आरपी चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश प्रसाद वर्मा और सचिव राधेश्याम गंगवार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण जरूरी है।

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