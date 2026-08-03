Ghaziabad News: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
Ghaziabad News: इंदिरापुरम में एक युवती ने ट्रैवल कंपनी के प्रबंधक के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने होटल में उनके साथ दुष्कर्म किया और बाद में शादी से मुकर गया। पुलिस ने आरोप को स्वीकार करने वाले राहुल माथुर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती ने ट्रैवल कंपनी के प्रबंधक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवती ने पुलिस को बताया कि वह एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में कार्यरत हैं। दो साल पहले एक इवेंट आयोजित करने के दौरान उनकी ऑनलाइन मुलाकात ट्रैवल कंपनी के प्रबंधक राहुल माथुर निवासी राजनगर एक्सटेंशन से हुई थी। इसके बाद से राहुल माथुर उन्हें फोन करने लगा। धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। आरोप है कि राहुल ने उन्हें शादी का झांसा दिया और इंदिरापुरम क्षेत्र स्थित एक होटल में उनके साथ दुष्कर्म किया।
बाद में आरोपी ने शादी की बात से इनकार कर दिया। युवती ने दो अगस्त को इंदिरापुरम थाने पर शिकायत की थी। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि देर रात आरोपी राहुल माथुर को सीआईएसएफ कट से गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण की बात को स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से अदालत के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है।
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