Ghaziabad News: स्कूल जा रहे छात्र को ट्रैक्टर ने रौंदा, परिजनों ने जाम लगाया
Ghaziabad News: साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूल जा रहे पांचवी कक्षा के छात्र सलमान को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ा और जाम लगा दिया। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में सलमान के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है।
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में करहेड़ा मोड़ पर एक स्कूल के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने साइकिल से स्कूल जा रहे एक पांचवीं कक्षा के छात्र को कुचल दिया। हादसे में छात्र की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक को दबोच लिया और करहेड़ा कट पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया और जाम खुलवाया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि करहेड़ा निवासी खुर्शीद का 11 वर्षीय बेटा सलमान गांव के ही मिल्टन एकेडमी में कक्षा पांच का छात्र था। सोमवार सुबह लगभग आठ बजे वह साइकिल से स्कूल जा रहा था। इस दौरान टीला मोड़ निवासी मुरसलीम रेत से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर लोनी की ओर से करहेड़ा की तरफ जा रहा था। करहेड़ा मोड़ पर स्कूल के पास सड़क पार कर रहे सलमान की साइकिल को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे सलमान सड़क पर गिर गया और ट्रैक्टर उसे रौंदता हुआ निकल गया। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्कूल के कर्मचारी जमा हो गए। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक को दबोच लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सलमान को नरेंद्र मोहन अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने करहेड़ा कट पर जाम लगाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया और जाम खुलवाया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक मुरसलीम को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में सलमान के पिता खुर्शीद की ओर से थाने पर दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है.
सलमान का परिवार
तीन भाई-बहनों में सबसे छोटा था सलमान
सलमान की एक बड़ी बहन और भाई है। परिवार में सबसे छोटा होने के चलते वह सभी का लाडला था। पढ़ने में भी वह अपने बड़े भाई-बहन से तेज था। हादसे की जानकारी मिलने के बाद से सलमान की मां और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मामले में सलमान के पिता ने ट्रैक्टर चालक मुरसलीम के नशे में होने का आरोप लगाते हुए जानबूझ कर उनके बेटे को कुचलने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है।
पुलिस कार्रवाई
हादसे के बाद सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। हंगामा करने वाले ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कर दिया गया था और उन्हें जाम लगाने से रोक लिया गया था। ट्रैक्टर चालक का मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - अमित सक्सेना, सहायक पुलिस आयुक्त, साहिबाबाद
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