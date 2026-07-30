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Ghaziabad News: खून में गंभीर संक्रमण से तीन वर्षीय बच्ची की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाज़ियाबाद के एमएमजी अस्पताल में तीन वर्षीय बच्ची रिनिया की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह उल्टी-दस्त और गंभीर संक्रमण से ग्रस्त थी। पिता शकील का कहना है कि भर्ती के दिन उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन बाद में सुधार हुआ था। डॉक्टरों ने हर संभव प्रयास किए, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका।

Ghaziabad News: खून में गंभीर संक्रमण से तीन वर्षीय बच्ची की मौत

Ghaziabad News: गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। एमएमजी अस्पताल के बच्चा वार्ड में भर्ती तीन वर्षीय बच्ची की गुरुवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्ची को उल्टी-दस्त और गंभीर संक्रमण की शिकायत पर तीन दिन पहले भर्ती कराया गया था। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विपिन उपाध्याय ने बताया कि विजयनगर की अब्दुल हमीद कॉलोनी निवासी शकील की बेटी रिनिया कुपोषण से ग्रस्त थी। उसे 27 जुलाई को उल्टी-दस्त और सेप्टीसीमिया (खून में गंभीर संक्रमण) की शिकायत के साथ भर्ती किया गया था। इलाज के बाद उसकी स्थिति सामान्य हो गई थी। एहतियातन उसे बच्चा वार्ड में निगरानी में रखा गया था। गुरुवार सुबह करीब 6 बजे अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई।

बच्ची के पिता शकील ने बताया कि भर्ती के दिन उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन शाम तक सुधार हो गया था। बुधवार को डॉक्टरों ने उसकी हालत सामान्य बताते हुए अगले दिन छुट्टी देने की बात कही थी। गुरुवार सुबह करीब 6 बजे उसे अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि डॉक्टरों की टीम ने बच्ची को बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

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