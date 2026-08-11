Ghaziabad News: एमएमजी अस्पताल में 24 घंटे में चार लोगों की मौत
Ghaziabad News: गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में 24 घंटे के अंदर चार लोगों की मौत हो गई। इनमें 19 वर्षीय मुकेश यादव और 23 वर्षीय काजल को अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। 76 वर्षीय रमा देवी की उपचार के दौरान मृत्यु हुई। सभी शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। एमएमजी अस्पताल में 24 घंटे के अंदर चार लोगों की मौत हो गई। इनमें तीन लोगों को अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि एक 76 वर्षीय महिला की उपचार के दौरान मौत हुई। जानकारी के अनुसार, सोमवार रात करीब 10:35 बजे गुलाब वाटिका, लोनी बॉर्डर निवासी 19 वर्षीय मुकेश यादव को स्वजन अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार सुबह 4:50 बजे विजय नगर-बागू निवासी 23 वर्षीय काजल को भी परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने उसे भी मृत घोषित कर शव स्वजन को सौंप दिया। सुबह करीब 7:40 बजे 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति को अस्पताल लाया गया, जिसे चिकित्सकों ने मृत पाया।
शव मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं, सोमवार रात करीब 10:20 बजे बागू निवासी 76 वर्षीय रमा देवी को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। शव परिजनों को सौंप दिया गया।
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