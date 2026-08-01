Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: कांवड़ यात्रा के चलते साहिबाबाद मंडी में बढ़ी फल-सब्जियों की आवक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: सावन माह में कांवड़ यात्रा के चलते यातायात में बदलावों के कारण साहिबाबाद फल एवं सब्जी मंडी में फल और सब्जियों की आवक में 15 से 20 फीसदी की वृद्धि हुई है। मंडी सचिव के अनुसार, आलू, टमाटर, और अन्य सब्जियों के साथ-साथ फलों की मात्रा भी सामान्य से अधिक हो चुकी है। व्यापारी पहले से भंडारण कर रहे हैं।

Ghaziabad News: कांवड़ यात्रा के चलते साहिबाबाद मंडी में बढ़ी फल-सब्जियों की आवक

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। सावन माह में कांवड़ यात्रा के तेज होने के साथ ही शहर में यातायात व्यवस्था में बदलाव शुरू हो गया है। विभिन्न मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू होने से फल एवं सब्जी कारोबारियों ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। इसका असर साहिबाबाद फल एवं सब्जी मंडी में साफ दिखाई दे रहा है, जहां पिछले दो दिनों में फल और सब्जियों की आवक में करीब 15 से 20 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंडी में आलू, टमाटर, गोभी, कटहल, लौकी, भिंडी, हरी मिर्च और अन्य हरी सब्जियों के साथ-साथ सेब, केला, अमरूद, पपीता और मौसमी फलों की खेप सामान्य दिनों की तुलना में अधिक पहुंच रही है।

ये भी पढ़ें:कांवड़ियों की बढ़ती संख्या से हाईवे पर बढ़ा दबाव

मंडी सचिव सुनील शर्मा ने बताया कि सामान्य दिनों में आलू की आवक करीब 1800 से दो हजार कुंतल प्रतिदिन होती थी, जो बढ़कर 2,400 से 2,500 कुंतल पहुंच गई है। टमाटर की आवक 800 से बढ़कर 900 कुंतल, गोभी 350 से बढ़कर 450 कुंतल, कटहल 150 से बढ़कर 180 कुंतल प्रतिदिन हो गई है। फलों में केला 600 से बढ़कर 750 कुंतल, सेब 450 से बढ़कर 600 कुंतल और पपीता 250 से बढ़कर 320 कुंतल प्रतिदिन मंडी पहुंच रहा है। इसके अलावा लौकी, भिंडी, प्याज, हरी मिर्च और अन्य हरी सब्जियों की आवक में भी करीब 20 फीसदी का इजाफा हुआ है। मंडी सचिव ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान कई प्रमुख मार्ग बंद रहने और वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए आढ़तियों ने पहले से अधिक मात्रा में माल मंगाना शुरू कर दिया है। इससे यात्रा के दौरान भी बाजार में फल और सब्जियों की आपूर्ति बाधित नहीं होगी। व्यापारी फरदीन का कहना है कि अतिरिक्त माल मंगाने से कुछ दिन व्यापार प्रभावित नहीं होगा। इसलिए पहले से भंडारण कर रखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Roorki News: कांवड़ यात्रा में हाईवे किनारे सजे बाजार, कारोबार ने पकड़ी रफ्तार
ये भी पढ़ें:Mainpuri News: श्रावण मास में श्रद्धालुओं को आवागमन में नहीं होगी दिक्कत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Ghaziabad News Ghaziabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।