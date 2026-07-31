Ghaziabad News: कांवड़ : गंगनहर पटरी से दो दिन में निकल चुके है तीन हजार कांवड़ियां

Ghaziabad News: मुरादनगर, चंद्रशेखर त्यागी। सावन शुरू होते ही गंगनहर पटरी और पाइपलाइन मार्ग पर कांवड़ियों का हजुम उमड़ना शुरू हो गया है। दो दिन के अंदर तीन हजार से अधिक कांवड़िया यहां से गुजर चुके है। चुंगी नंबर तीन पर लोगों ने उनका फूल बरसाकर स्वागत किया। कांवड़ियों ने बताया कि उमस भरी गर्मी से परेशानी हो रही है। कांवड़ सेवा शिविरों में हर सुविधा उपलब्ध हो रही है। इसके अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार और ऋषिकेश से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के शिवभक्त कांवड़ लेकर आ रहे है। शिवभक्त 21 लीटर से लेकर 100 लीटर तक जल लेकर आ रहे है। परशुराम सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद मिश्रा अपनी टीम के साथ कांवड़ियों का स्वागत कर रहे है।