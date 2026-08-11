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Ghaziabad News: फोन पर जान से मारने की धमकी दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: मोदीनगर के गांव भनेड़ा में एक युवक को मोबाइल पर हत्या की धमकी दी गई। पीड़ित राहुल त्यागी की तहरीर पर पुलिस ने अनुराग और प्रशांत त्यागी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। व्हाटसऐप कॉल पर गाली-गलौच करने के साथ-साथ हत्या की धमकी मिली।

Ghaziabad News: फोन पर जान से मारने की धमकी दी

Ghaziabad News: मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। निवाड़ी थानाक्षेत्र के गांव भनेड़ा में युवक को मोबाइल पर गाली गलौच कर हत्या करने की धमकी दी जा रही। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अनुराग त्यागी और प्रशांत त्यागी निवासी भगवानपुर हरिद्वार उत्तराखंड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गांव भनेड़ा निवासी राहुल त्यागी ने बताया कि व्हाटसऐप पर कॉल कर हत्या करने की धमकी दी जा रही है। साथ ही जब कारण पूछा जाता है तो गाली-गलौच करते हैं।

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