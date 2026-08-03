Ghaziabad News: बड़े प्रोजेक्ट तैयार करने को सलाहकार एजेंसी तय होगी
Ghaziabad News: गाजियाबाद, नतिन कौशिक। जीडीए अपने बड़े प्रोजेक्ट तैयार कराने के लिए सलाहकार एजेंसी नियुक्त करेगी। यह एजेंसी इन प्रोजेक्ट की डीपीआर समेत अन्य सुविधाएं
Ghaziabad News: गाजियाबाद, नतिन कौशिक। जीडीए अपने बड़े प्रोजेक्ट तैयार कराने के लिए सलाहकार एजेंसी नियुक्त करेगी। यह एजेंसी इन प्रोजेक्ट की डीपीआर समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराने में सहयोग देगी। ताकि प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से तैयार कर आगे बढ़ाया जा सके। जीडीए के मुख्य अभियंता आलोक रंजन ने बताया कि जीडीए कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इन प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अब एक सलाहकार एजेंसी नियुक्त करेगा। अधिकारी बताते हैं कि प्राधिकरण बड़े प्रोजेक्ट की डीपीआर और अन्य आर्किटेक्चर व इंजीनियरिंग फर्म के लिए आरएफपी जारी किया है। इसके जरिये कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं।
इच्छुक कंपनियां किसी एक प्रोजेक्ट पर ही नहीं बल्कि प्राधिकरण के लिए प्रोजेक्ट में मदद और किसी संशोधन पर भी कार्य करेगी। चीफ इंजीनियर ने बताया कि नई योजनाओं के साथ कई मार्ग निर्माण को लेकर कार्य किया जा रहा है। इस स्थिति में अगर किसी आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग से जुड़ी समस्या आती है तो कंपनी की मदद ली जाएगी।
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