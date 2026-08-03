Ghaziabad News: किशोरी लापता, पड़ोसी युवक पर आरोप

Ghaziabad News: किशोरी लापता, पड़ोसी युवक पर आरोप
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, संवाददाता। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र से एक 16 वर्षीय किशोरी संदिग्ध हालत में
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के प्रहलाद गढ़ी में रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी एक अगस्त की सुबह अचानक घर से लापता हो गई। किशोरी घर से नकदी और गहने लेकर गई है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर साथ ले गया है। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि किशोरी की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे तलाश कर परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा।
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