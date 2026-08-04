Ghaziabad News: युवती की वीडियो बनाने के आरोप में एओए अध्यक्ष समेत दो पर मुकदमा
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन में एक सोसाइटी के पार्क में 18 वर्षीय युवती का वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सुरक्षा सुपरवाइजर ने युवती की फोटो और वीडियो एओए अध्यक्ष को भेजी। इसके बाद पीड़िता के पिता को धमकी भरा फोन भी आया। एओए अध्यक्ष और सुपरवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, आयुष गंगवार। टीला मोड़ थाना क्षेत्र स्थित एक सोसाइटी में दोस्त के साथ पार्क में मौजूद युवती का वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़िता के पिता को फोन कर धमकी भी दी गई है। एओए अध्यक्ष समेत दो के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भारत सिटी सोसाइटी में रहने वाली 18 वर्षीय युवती पार्क में सोमवार शाम को अपनी सहपाठी से बात कर रही थी। युवती के पिता का आरोप है कि सुरक्षा सुपरवाइजर सुनील ने बिना किसी कारण उनकी बेटी की फोटो और वीडियो बनाकर एओए अध्यक्ष जय प्रकाश ठाकुर को भेज दी।
एओए अध्यक्ष ने उन्हें फोन कर कहा कि अपनी बेटी को समझा लें। उनके पास उनकी बेटी की फोटो और वीडियो है। आरोप है कि इस घटना से उनकी बेटी का मानसिक उत्पीड़न हुआ। एओए अध्यक्ष का कहना है कि एक निवासी ने अपनी बालकनी से वीडियो बनाकर उन्हें भेजा था कि पार्क में लड़का और लड़की गलत हरकत कर रहे हैं। साथ ही बाहरी युवक को सोसाइटी से बाहर भेजने की भी बात कही थी। सुपरवाइजर को भेजकर युवक को बाहर भिजवा दिया था। इसके बाद युवती के पिता को सिर्फ सूचना देने के लिए फोन किया था। मुकदमा दर्ज होने की जानकारी नहीं है। जांच होगी तो सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि युवती के पिता की शिकायत पर एओए अध्यक्ष और सुरक्षा सुपरवाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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