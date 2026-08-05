Ghaziabad News: दो दिन बाद सीटी स्कैन केंद्र का सर्वर फिर खराब
Ghaziabad News: गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल के सीटी स्कैन केंद्र का सर्वर दो दिन बाद फिर खराब हो गया। एक सप्ताह से तकनीकी खराबी के कारण मरीजों के पंजीकरण और जांच की प्रक्रिया प्रभावित रही। प्रतिदिन 80 से अधिक मरीजों को लंबे इंतजार का सामना करना पड़ा। तकनीकी टीम सर्वर पर काम कर रही है, जो जल्द ही ठीक हो जाएगा।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। एमएमजी अस्पताल के सीटी स्कैन केंद्र का सर्वर दो दिन बाद बुधवार को फिर खराब हो गया। सर्वर ठप होने से मरीजों के पंजीकरण से लेकर सीटी स्कैन जांच तक की पूरी प्रक्रिया प्रभावित रही। पिछले एक सप्ताह से सर्वर में आ रही तकनीकी खराबी के कारण अस्पताल में जांच व्यवस्था बार-बार बाधित हो रही है। अस्पताल में प्रतिदिन 80 से ज्यादा मरीज सीटी स्कैन कराने पहुंचते हैं। सर्वर बंद होने से नए मरीजों का पंजीकरण नहीं हो सका, जबकि पहले से पंजीकृत मरीजों की जांच भी समय पर नहीं हो पाई। इससे मरीजों और उनके परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ा।
सीटी स्कैन के जोनल प्रोजेक्ट मैनेजर निशांत ने बताया कि एक सप्ताह से तकनीकी टीम को सर्वर पर कार्य कर रही है। बीच-बीच में सर्वर चालू भी हो रहा है। दो दिन में सर्वर का अपडेशन दो दिन में पूरा हो जाएगा। इसके बाद मरीजों को दिक्कत नहीं होगी।
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