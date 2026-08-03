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Ghaziabad News: सुपर आधार सेंटर शुरू होने से राहत मिलेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद मंडल के हापुड़ के मुख्य प्रधान डाकघर में सुपर आधार सेंटर बनाने का कार्य अंतिम चरण में है। अगले सप्ताह से यह सेंटर शुरू होने की उम्मीद है, जिससे लोगों को आधार कार्ड से संबंधित कार्य में सुविधा मिलेगी। यहां चार काउंटर संचालित होंगे, जिससे सेवा में तेजी आएगी।

Ghaziabad News: सुपर आधार सेंटर शुरू होने से राहत मिलेगी

Ghaziabad News: गाजियाबाद, अमन वत्स। गाजियाबाद मंडल के अधीन आने वाले हापुड़ के मुख्य प्रधान डाकघर में सुपर आधार सेंटर बनने का कार्य अंतिम चरण में है। अगले सप्ताह से सुपर आधार सेंटर पर आधार कार्ड से संबंधित कार्य शुरू होने की उम्मीद है। जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हापुड़ के मुख्य प्रधान डाकघर में अभी आधार कार्ड संबंधित कार्य के लिए दो काउंटर उपलब्ध है। जिस पर रोजाना स्थानीय लोगों की भीड़ रहती है। यह मुख्य प्रधान डाकघर गाजियाबाद मंडल के अधीन आता है। आधार संबंधित यहां भीड़ होने के देखते हुए मुख्य प्रधान डाकघर में सुपर आधार सेंटर बनाया जा रहा है।

सहायक अधीक्षक डाकघर कुंवर पाल ने बताया कि सुपर आधार सेंटर का कार्य लगभग पूरा हो गया है। फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। अगले सप्ताह से सुपर आधार सेंटर शुरू हो जाएगा। इसके बाद लोगों का आधार संबंधित कार्य पहले के मुकाबले अधिक तेजी से होगा। आधार सुपर सेंटर बन जाने के बाद यहां कुल चार काउंटर संचालित किए जाएंगे।

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