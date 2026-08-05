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Ghaziabad News: छात्र को पीटा, शिकायत करने पहुंचे परिजनों पर पत्थर बरसाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद के बिहारीपुरा में एक छात्र की ट्यूशन के बाद पिटाई की गई। परिजनों द्वारा शिकायत करने पर आरोपी ने घर की छत से पत्थर फेंके, जिसमें दो चचेरे भाइयों को चोट आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की है।

Ghaziabad News: छात्र को पीटा, शिकायत करने पहुंचे परिजनों पर पत्थर बरसाए

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। बिहारीपुरा स्थित आदर्श कॉलोनी में ट्यूशन से लौट रहे एक छात्र की पिटाई के बाद शिकायत करने पहुंचे उसके परिजनों पर आरोपियों ने घर की छत से पत्थर बरसाए। पथराव में छात्र के दो चाचा घायल हो गए, जिनमें एक का सिर फट गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आदर्श कॉलोनी निवासी कपिल कुमार ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में शिकायत देकर बताया कि उनका बेटा देव तीन अगस्त की शाम ट्यूशन से घर लौट रहा था। रास्ते में विवेक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर देव को रोक लिया और उसके साथ मारपीट की।

वह अपने दोनों भाइयों प्रिंस कुमार और विपिन कुमार के साथ विवेक के घर पहुंचे। आरोप है कि विवेक, उसके दोस्तों और परिवार के लोगों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते घर की छत पर चढ़कर ईंट-पत्थर फेंकने लगे। पत्थरबाजी में प्रिंस के सिर पर गंभीर चोट लगी, जबकि विपिन कुमार के हाथ में पत्थर लगने से वह घायल हो गया। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल का कहना है कि विवेक, उसके दो दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ मारपीट, पथराव और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के संबंध में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

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