Ghaziabad News: गोविन्दपुरम के लोग लावारिस कुत्तों से परेशान
Ghaziabad News: -झुंड बनाकर घूमकर रहे कुत्ते हमला कर रहे -बच्चे और महिलाओं में दहशत का माहौल
Ghaziabad News: गाजियाबाद, दीपक सिरोही। गोविन्दपुरम में लोगों को लावारिस कुत्तों से परेशानी उठानी पड़ रही। आरोप है कि झुंड बनाकर घूमकर रहे कुत्ते हमला कर रहे हैं। लोगों ने नगर निगम से राहत दिलाने की मांग की है। स्थानीय निवासी उपदेश यादव, महीपाल चौधरी और सतीश शर्मा आदि ने बताया गोविन्दपुरम स्थित जी-ब्लाक समेत अन्य ब्लाक में कुत्तों की दहशत बढ़ती जा रही है। स्थिति इतनी गंभीर है कि कुत्ते कई बच्चों सहित राहगीरों पर हमला कर चुके हैं। मोहल्ले में भय का माहौल रहता है। बच्चे घर से बाहर निकलते वक्त डरते हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से कुत्तों की नसबंदी कराने की मांग की है।
इसके अलावा शास्त्रीनगर और महेंद्रा एन्कलेव के लोग भी लावारिस कुत्तों से परेशानी उठा रहे हैं। लोगों का कहना है निगम की टीम कुत्तों को उठाने जब आती है तब पशु प्रेमी विरोध करने लगते हैं।पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डा. आशीष त्रिपाठी का कहना है कि गोविन्दुपरम में पूर्व में कुत्तों की नसबंदी कराई थी। टीम को फिर से भेजकर जिन कुत्तों की नसबंदी नहीं हुई उनकी नसबंदी कराई जाएगी। शहर में कुत्तों की नसबंदी के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
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