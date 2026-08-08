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Ghaziabad News: सड़क हादसे में कांवड़िया घायल, हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: दिल्ली-मेरठ मार्ग पर कादराबाद में एक कांवड़िये को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। 48 वर्षीय राकेश कुमार हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस चालक की तलाश कर रही है।

Ghaziabad News: सड़क हादसे में कांवड़िया घायल, हालत गंभीर

Ghaziabad News: मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर गांव कादराबाद स्थित पेट्रोल पंप के सामने सड़क पार कर रहे कांवड़िये को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। गंभीर हालत में उन्हें गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। हरियाणा के बल्लभगढ़ निवासी 48 वर्षीय राकेश कुमार हरिद्वार से जल लेकर आ रहे है। शुक्रवार सुबह वह दिल्ली-मेरठ मार्ग पर गांव कादराबाद स्थित कांवड़ सेवा शिविर में विश्राम करने के लिए रुक गए। सुबह करीब दस बजे वह सड़क पार कर रहे थे तो इसी बीच मोदीनगर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी।

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टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह उछलकर काफी दूर जा गिरे। साथियों कांवड़ियों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने पर मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया।

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