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Ghaziabad News: डाकघर में सर्वर धीमा रहने से दिक्कत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद के नवयुग मार्केट स्थित प्रधान डाकघर में एक दिन सर्वर की गति धीमी रही, जिससे लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। कई लोगों को स्पीड पोस्ट बुक करने में परेशानी हुई। सीनियर पोस्ट मास्टर ने बताया कि तकनीकी कारणों से यह समस्या आई थी, जो कुछ समय बाद सामान्य हो गई।

Ghaziabad News: डाकघर में सर्वर धीमा रहने से दिक्कत

Ghaziabad News: गाजियाबाद, अमन वत्स। नवयुग मार्केट स्थित मुख्य प्रधान डाकघर में सर्वर की गति दोपहर में कुछ समय के लिए धीमी रही। इससे लोगों को इंतजार करना पड़ा। पटेल नगर से पहुंचे राहुल गुप्ता ने बताया कि डाक घर में स्पीड पोस्ट बुक करने के पहुंचे थे। यहां लाइन में लगने पर पता चला कि सर्वर की गति धीमी है। करीब आधे घंटे बाद जाकर उनका नंबर आया। इसी तरह अन्य लोगों को भी अतिरिक्त इंतजार करना पड़ा। डाक घर की सीनियर पोस्ट मास्टर ने बताया कि तकनीकी कारणों के चलते कुछ समय के लिए सर्वर डाउन हो गया जो कुछ समय बाद ही सामान्य हो गया।

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