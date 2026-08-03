कंट्रोल रूम में पुरुष और महिला अधिकारियों की तैनाती

गाजियाबाद, मोहित शर्मा। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए जिले में मुख्य कंट्रोल रूम सहित कुल छह कंट्रोल रूम बनाए हैं। महिला श्रद्धालुओं से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए महिला अधिकारियों की भी विशेष रूप से तैनाती की गई है।कंट्रोल रूम में तैनात पुरुष और महिला अधिकारी 24 घंटे व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन से तैयारियां पूरी कर लीं हैं। इसके लेकर जिले में छह कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। किसी भी स्थान पर भीड़, जाम, सुरक्षा या अन्य समस्या सामने आने पर संबंधित विभाग को तुरंत सूचना देकर कार्रवाई कराई जाएगी।

प्रशासन का उद्देश्य किसी भी स्थिति में त्वरित निर्णय लेकर यात्रा को बाधारहित बनाए रखना है। इसी क्रम में जिला मुख्यालय पर बने कंट्रोल रूम में पुरुष व महिला अधिकारियों सहित कर्मचारियों की 24 घंटे तैनाती की गई हैं। जो तीन शिफ्ट में कंट्रोल रूम में तैनात रहकर जनपद में किसी भी विभाग से संबंधित कांवड़ मार्ग पर आने वाली शिकायतों को भेजकर तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि तीन शिफ्ट में 24 घंटे अधिकारी व कर्मचारी निगरानी रखेंगे। प्रत्येक शिफ्ट में एक परिवेक्षक व दो कर्मचारी कंट्रोल रूम में तैनात रहेंगे। वहीं रात के समय कांवड़ मार्ग पर पर्याप्त रोशनी रहे, इसके लिए जिला पंचायत ने करीब दो हजार लाइटें लगाई हैं। इसके साथ ही पंचायत विभाग ने पूरे कांवड़ मार्ग की जिम्मेदारी 144 सफाईकर्मियों को सौंपी गई है। ये कर्मचारी लगातार मार्ग की सफाई करेंगे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।