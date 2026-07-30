Ghaziabad News: फर्जी दस्तावेज से प्लॉट कब्जाने का आरोप
Ghaziabad News: लोनी के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने महिला समेत छह लोगों पर फर्जी दस्तावेज के जरिए प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित शमशाद अली खान ने कहा कि महिला ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
Ghaziabad News: -महिला समेत छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। अंकुर विहार थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ने महिला समेत छह लोगों पर फर्जी दस्तावेज से प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने महिला समेत छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।अंकुर विहार थाना क्षेत्र की बैंक विहार कॉलोनी में रहने वाले शमशाद अली खान ने दस फरवरी 2025 में 60 लाख रुपये में 272 वर्ग गज का एक प्लाट खन्ना नगर कॉलोनी में खरीदा था। उन्होंने बताया कि 25 मार्च 2026 को दोपहर में वह प्लाट की साफ सफाई कर रहे थे।
इस दौरान एक महिला कुछ व्यक्तियों के साथ वहां पहुंची और प्लाट का अपना बताते हुए उन्हें प्लाट की सफाई करने से मना किया। उनके द्वारा प्लाट के कागजात मांगने पर महिला और उसके साथ आए लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि महिला और उसके साथी प्लाट के फर्जी कागजात बनाकर कब्जा कर भोले भाले लोगों को बेच देते है। उन्होंने पुलिस उपायुक्त ग्रामीण से मामले की शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर विमलादेवी, सतीश, दीपक शर्मा, राजू कुरैशी, इरशाद अहमद और इस्लाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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