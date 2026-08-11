Ghaziabad News: शिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़

Ghaziabad News: सावन शिवरात्रि पर शिव भक्तों ने गाजियाबाद जिले के प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक किया। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, जो भगवान शिव को जल, दूध, और बेलपत्र अर्पित कर रहे थे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच हर-हर महादेव के जयकारों ने मंदिरों का माहौल भक्तिमय बना दिया।

Ghaziabad News: -ट्रांस हिंडन क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों समेत सोसाइट के मंदिरों में शिवभक्तों ने जलाभिषेक किया -सड़कों से लेकर मंदिर परिसरों में दिन-भर भगवान भोलेनाथ के उद्घोष गुूजते रहे

गाजियाबाद/ट्रांस हिंडन, संवाददाता। सावन शिवरात्रि के अवसर पर मंगलवार को जिले के प्रमुख शिवालयों और मंदिरों में सुबह से ही शिवभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर बेलपत्र, गंगाजल, धतूरा, पुष्प और दूध अर्पित किया। जलाभिषेक करने के लिए सुबह चार बजे से ही मंदिरों में भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई। इस दौरान हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा।

महानगर के शिवालयों में पूजा का सिलसिला महानगर के सभी शिवालयों में शिवरात्रि पर जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। मंदिरों में सुबह पांच बजे से रात तक पूजा-अर्चना और जलाभिषेक का सिलसिला चला। भगवान शिव के जयकारों से शिवालय गुंजायमान रहे। इस दौरान गीत और भजनों के साथ पुष्पवर्षा कर कांवड़ लेकर आए शिवभक्तों का भव्य स्वागत किया गया।

विशेष व्यवस्थाएं और सुरक्षा मोहन नगर स्थित दुर्गा माता मंदिर में जलाभिषेक के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। कड़ी सुरक्षा के बीच भोले के भक्तों ने जलाभिषेक किया। मंदिर के पुजारी सुधीर शर्मा ने बताया कि जलाभिषेक के लिए सुबह चार बजे से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। हजारों श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। कौशांबी के प्राचीन सनातन धर्म मंदिर में रुद्राभिषेक के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 21 नर्मदेश्वर महाशिवलिंग मंगाए गए थे। भक्तों ने कतार में लगकर भगवान शिव के दर्शन किए और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। वहीं लोनी में भी हरिद्वार से जल लेकर लोनी पहुंचे शिव भक्त कांवड़ियों ने शिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसके साथ शिव मंदिर गोविंदपुरम, शिव मंदिर प्रधानपुरम, शिव मंदिर शास्त्री नगर, प्राचीन शिव मंदिर हरसांव एन्क्लेव समेत अन्य सभी मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान बम बम भोले के जयकारों के गुंजने से मंदिर में आस्था व भक्ति का संगम दिखाई दिया। कांवडियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने भगवान शिव पर पुष्प, बेल पत्र, धतूरा चढ़ाकर जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की।

जलाभिषेक का क्रम जारी तड़के चार बजे से ही पहुंचने लगे थे श्रद्धालु

स्वयंभू मंदिर कविनगर में तड़के करीब बजे से दोपहर 12 बजे तक जलाभिषेक करने के लिए शिवभक्तों की लाइन लगी रही। भक्तों ने भगवान शिव को गंगाजल, दूध, दही, बेलपत्र, धतूरा, फल आदि चढ़ाकर पूजा-अर्चना की। मंदिर में पूरे दिन दर्शन और जलाभिषेक का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान कांवड़ियों ने भी मंदिर में जलाभिषेक कर कांवड़ यात्रा संपन्न की। वहीं, शिव मंदिर नेहरू नगर में भी भक्तों की कतारें लगी रहीं। कतारों में लगकर बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने श्रद्धाभाव से जलाभिषेक किया। मंदिर में भजनों से माहौल शिवमय रहा। डीजे और ढोल पर थिरकते हुए कांवड़ लेकर आए श्रद्धालु मंदिर पहुंचे।

सोसाइटी के मंदिरों में जलाभिषेक पार्श्वनाथ पैराडाइज सोसाइटी स्थित श्री शिव शक्ति मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित गिरीश मिश्रा ने बताया कि जलाभिषेक के लिए पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। मंगलवार को सुबह से ही जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए। वहीं, शिप्रा रिवेरा प्राचीन हनुमान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के लिए सुबह करीब पांच बजे से ही मंदिर में भक्तों का आना शुरू हो गया था। इस दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्ग श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर होकर भजन गाते और झूमते नजर आए। इसके अलावा शिप्रा रिवेरा, शिप्रा सनसिटी, एचआरसी सोसाइटी समेत अन्य क्षेत्रों के शिवालयों में भी श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कई मंदिरों में विशेष सजावट और पूजा-अनुष्ठान का आयोजन भी किया गया।

मंदिरों में पुख्ता इंतजाम लोनी तिराहा क्षेत्र स्थित शिव मंदिर में शिवरात्रि पर्व पर मंगलवार को हरिद्वार से जल लेकर पहुंचे कांवडियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर के पुजारी नंद किशोर शर्मा ने बताया कि शिव शिवालयों पर तड़के से ही दर्शन-पूजन का सिलसिला शुरू हो गया था। मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन कर जलाभिषेक किया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ मंदिर प्रशासन के लोग भी सक्रिय रहे। बम बोल बम भोले के जयकारों से मंदिर गूंज उठा। वहीं लोनी क्षेत्र के अन्य मंदिरों में बड़ी संख्या में कावंडियों ने जलाभिषेक किया। मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे।