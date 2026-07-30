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Ghaziabad News: सोता रहा परिवार, तीन मोबाइल-नगदी चुराई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: 25 जुलाई को शालीमार गार्डन एक्सटेंशन में कुंदन शुक्ला के घर में रात में चोर घुस गए। उन्होंने बालकनी की जाली काटकर तीन मोबाइल फोन, 18 हजार रुपये और अन्य सामान चुराए। एसीपी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा।

Ghaziabad News: सोता रहा परिवार, तीन मोबाइल-नगदी चुराई

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। शालीमार गार्डन एक्सटेंशन निवासी कुंदन शुक्ला ने पुलिस को बताया कि 25 जुलाई को रात के समय वह परिवार के साथ घर में सोए हुए थे। चोर पीछे की बालकनी के गेट की जाली काटकर घर में घुसे और तीन फोन, 18 हजार रुपये और अन्य सामान चुराकर ले गए। एसीपी शालीमार गार्डन ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है। जल्द चोरों को गिरफ्तार कर वारदात से पर्दाफाश किया जाएगा।

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