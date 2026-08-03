Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: चार से 12 अगस्त तक स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के कारण स्कूल और कॉलेज 4 से 12 अगस्त तक बंद रहेंगे। जिले के विद्यालय निरीक्षक ने इस आदेश की घोषणा की। कांवड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कक्षा नर्सरी से बारहवीं तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, जबकि यूनिवर्सिटीज और तकनीकी संस्थान यदि पहले से परीक्षा की योजना बनाई गई है, तो चलते रहेंगे।

Ghaziabad News: चार से 12 अगस्त तक स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे

Ghaziabad News: गाजियाबाद, वंदना। कांवड़ यात्रा के चलते जनपद के स्कूल और कॉलेज चार से 12 अगस्त तक बंद रहेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने सोमवार को इस आशय का आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि जनपद में विभिन्न मार्गों पर कांवड़ियों का काफी संख्या में आवागमन शुरू हो गया है। छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई, मदरसा बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड के विद्यालय कक्षा नर्सरी से बारहवीं तक बंद रहेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं में यदि किसी कोर्स या विषय में परीक्षा का कार्यक्रम यदि पूर्व में घोषित है, तो वह संचालित होंगे।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के चलते 9 दिन बंद रहेंगे स्कूल, कब शुरू होंगी कक्षाएं?

इसके अलावा सभी संस्थान बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

ये भी पढ़ें:कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद में 9 दिन की छुट्टी, मेरठ में 12 अगस्त तक स्कूल बंद; बाकी जिलों में क्या हाल
ये भी पढ़ें:4 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल? मॉनसून की बारिश से क्या कल होगा अवकाश, क्या है IMD का अपडेट
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Ghaziabad Ghaziabad News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।