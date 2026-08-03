Ghaziabad News: चार से 12 अगस्त तक स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे
Ghaziabad News: गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के कारण स्कूल और कॉलेज 4 से 12 अगस्त तक बंद रहेंगे। जिले के विद्यालय निरीक्षक ने इस आदेश की घोषणा की। कांवड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कक्षा नर्सरी से बारहवीं तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, जबकि यूनिवर्सिटीज और तकनीकी संस्थान यदि पहले से परीक्षा की योजना बनाई गई है, तो चलते रहेंगे।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, वंदना। कांवड़ यात्रा के चलते जनपद के स्कूल और कॉलेज चार से 12 अगस्त तक बंद रहेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने सोमवार को इस आशय का आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि जनपद में विभिन्न मार्गों पर कांवड़ियों का काफी संख्या में आवागमन शुरू हो गया है। छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई, मदरसा बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड के विद्यालय कक्षा नर्सरी से बारहवीं तक बंद रहेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं में यदि किसी कोर्स या विषय में परीक्षा का कार्यक्रम यदि पूर्व में घोषित है, तो वह संचालित होंगे।
इसके अलावा सभी संस्थान बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
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